مطعم صيني يقدم خصما على الفاتورة لصاحبات الصدور الكبيرة (صورة)

يقدم مطعم صيني في مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ خصما لزبائنه بالاعتماد على حجم صدر المرأة، فكلما زاد حجم الصدر زادت نسبة الخصم.

ونشرت صحيفة "تشيانجيانغ انباو" تقريرا حول المطعم وتنظيمه بشكل دوري لتخفيضات مختلفة، منها تخفيضا على طول ووزن زبائنه.

وعلقت لوحة كبيرة عند مدخل المطعم حملت صورا لفتيات بمختلف أحجام الصدر، حيث يبدأ الخصم من 5 % ويصل إلى 65%.

ووجهت انتقادات حادة لإعلان المطعم، وخصوصا من قبل كبار السن، مما اضطر صاحب المطعم لإزالة الإعلان من الواجهة.

في حين تباينت أراء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والقبول للعرض المقدم من قبل المطعم.