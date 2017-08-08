مطعم صيني يقدم خصما على الفاتورة لصاحبات الصدور الكبيرة (صورة)

ونشرت صحيفة "تشيانجيانغ انباو" تقريرا حول المطعم وتنظيمه بشكل دوري لتخفيضات مختلفة، منها تخفيضا على طول ووزن زبائنه.
وعلقت لوحة كبيرة عند مدخل المطعم حملت صورا لفتيات بمختلف أحجام الصدر، حيث يبدأ الخصم من 5 % ويصل إلى 65%.
中国・杭州のレストランがAカップの5%オフから最大Gカップの65%オフまで女性客のブラのカップに応じて値段を決める巨乳割を実施して炎上 https://t.co/BWMy6PIgjU— しんじ@理科実験と野苺・ハバネロ水栽培 (@oekakimaestro) August 8, 2017
ووجهت انتقادات حادة لإعلان المطعم، وخصوصا من قبل كبار السن، مما اضطر صاحب المطعم لإزالة الإعلان من الواجهة.
في حين تباينت أراء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والقبول للعرض المقدم من قبل المطعم.
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