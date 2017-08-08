هذا هو مصير عملية نقل أعضاء من متوفي دماغيا بالسعودية

شهد مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عملية نقل أعضاء من متوفى دماغياً يبلغ من العمر 42 عاماً.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy التفاصيل الكاملة لحريق مكة المكرمة في السعودية (صور)

وتمت العملية بنجاح، بعدما وصل المريض إلى طوارئ المستشفى فاقداً الوعي وبعد عمل الفحوص والأشعة تبين وجود نزيف في الدماغ بسبب ارتفاع في ضغط الدم؛ ما أدى إلى وفاته دماغياً.

تم تجهيز غرفة العمليات وتهيئتها لإجراء العملية الجراحية، التي تم إجرائها بنجاح، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقام فريق طبي من مختلف التخصصات، بإجراء العملية الجراحية باستئصال الأعضاء بعد أن أجريت الفحوص والتحاليل اللازمة، التي أثبتت وفاة المريض دماغياً.

وتم أخذ موافقة رسمية من ذويه على التبرع بأعضائه، حيث تم استئصال الكليتين والرئتين والقلب للاستفادة من الصمامات، قبل نقل الأعضاء على متن طائرة الإخلاء الطبي إلى المرضى الذين سيستفيدون منها.

وأضافت الصحيفة أن صحة مكة المكرّمة، أكدت أن إجراء هذه العملية الجراحية يأتي ضمن تعاونها مع المركز، وذلك من خلال توثيق المرضى المتوفين دماغياً وتمكين الفريق الجراحي الخاص بالمركز السعودي للعمل داخل قسم العمليات للاستفادة من أعضاء المتوفين دماغياً وتثقيف المجتمع وذوي المتوفين بشأن أهمية التبرع بالأعضاء ومساهمتها في إنقاذ حياة مرضى آخرين.



