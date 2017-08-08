القبض على إعلامي سعودي منشد بسبب رقصة "الداب" (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بالطائف القبض على إعلامي مُنشد، لأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش.

© AFP 2017/ THOMAS URBAIN إعلامي سعودي في غرفه نوم غولن (فيديو)

وقالت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على الإعلامي لمخالفته أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع "نبراس"، بحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت الصحيفة أن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبد الإله بن محمد الشريف، سبق وأكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترصدان وتتعاملان مع أي مخالفات لأنظمتهما وتعليماتهما وتركزان حالياً خلاف أعمالهما الأخرى على الجوانب التثقيفية والوقائية.

قرار إغلاقها لم يكن خاطئاً أبداً!

فهي بداية للإنحراف السلوكي والأخلاقي!



#متسابق_بدايه_يروج_لرقصه_الداب pic.twitter.com/kmOZXSA5aN — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) August 6, 2017

​وصرح الشريف للصحيفة، قائلاً "حذّرنا سابقاً من تقليد حركة الداب والتحذير واضح وصريح، تقليد الحركة يخالف تعليمات ومعايير اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و"نبراس"، وسنتخذ الإجراء بحق مَن يطبقها".

وأوضح: "هذه الحركة ظهرت عام 1970 في أمريكا، حيث أطلقها مروّجو ومدمنو المخدرات، ويقصد بها استنشاق أبخرة الحشيش المركّزة التي تصيب متعاطيها بالهلاوس والإدمان".

وأشار قائلاً: "سبق أن نبّهنا عنها وأوضحنا أنها تقليدٌ لمروّجي المخدرات، وتعتبر ضمن الدعوة والتحريض على تعاطي المخدرات، لذلك سنتخذ الإجراءات النظامية تجاه مَن يقوم بتطبيقها سواء مشاهير أو غيرهم".