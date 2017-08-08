ما هو الشيء المصنوع من السكر ويحمل 4 أشخاص ويسير بسرعة 80 كم في الساعة

ما هو الشيء المصنوع من السكر ويستطيع أن يحمل 4 أشخاص ويسير بسرعة 80 كم في الساعة؟

إنها سيارة قابلة للتحلل! يقول مبتكروها إنها قد تكون الخطوة القادمة في مجال السيارات الصديقة للبيئة.

والسيارة خفيفة الوزن، ابتكرها طلاب هولنديون مصنوعة من الصمغ المستخرج من البنجر (الشمندر) السكري ومغطاة بأوراق الكتان الهولندي.

يقول يانيك فان ريل، وهو أحد المطورين في فريق (تي.يو/ إيكوموتيف) من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا "فقط الإطارات وجهاز التعليق لم تصنع بعد من المواد العضوية".

ونسبة مقاومة هيكل السيارة، التي أطلق عليها اسم "لينا"، للوزن تساوي تلك الموجودة في الهياكل المصنوعة من الألياف الزجاجية. ويزن هيكل السيارة 310 كغ فقط.

وقال رئيس الفريق نود فان جيفل، إن النماذج الأولية لم تنجح في اختبارات التصادم لأن المواد "لن تنثني كالمعادن بل تنكسر".

ودفعت المطالبات بالحد من تلوث الهواء ومواجهة التغير المناخي شركات السيارات بالبحث عن تصاميم بديلة لكن غالبيتها لا تزال تفتقر إلى الطاقة الكافية لتشغيلها.

وينوي الفريق تجربة السيارة "لينا" هذا العام فور الحصول على إذن هيئة النقل الهولندية.