تعرف على سر الآيس كريم الذي لا يذوب

اكتشف باحثون يابانيون مركبا طبيعيا موجود في الفراولة، من شأنه الاحتفاظ بخواص وشكل الآيس كريم ومنعه من الذوبان لعدة ساعات.

وذكر موقع Phys.org أن علماء من جامعة "كانازاوا" اليابانية هم من اكتشفوا هذا المركب، عندما وجد أصحاب محال الحلويات أن الخليط المستخدمة فيه الفراولة يبقى متحجرا ولا يذوب حتى مع الآيس كريم.

وحاول العلماء فك هذا الغز، فدرسوا خواص هذا الخليط المستخرج من الفراولة، ووجدوا أن المتسبب في منع الخليط من الذوبان مركب يسمى "البوليفينول".

وأرجع الباحثون السبب في تماسك الآيس كريم الذي يتواجد فيه مركب "البوليفينول"، إلى أن ذلك المركب يمنع انفصال الزيت عن الماء، ما يجعله محتفظا بهيئته، وبالتالي يحتفظ بشكله وقوامه الصلب لعدة ساعات، حتى إذا وضع في درجة حرارة 28 درجة مئوية فأكثر.

وتم إنتاج الآيس كريم الذي لا يذوب في مدينة كانازاوا، وبعض مناطق اليابان، ولم يذب حتى مع تواجد من يتناولونه في الشمس، بينما وضعه مستخدمون آخرون في اختبار أكثر قسوة بتعريضه لمجففات الشعر التي تصدر موجات من الهواء الساخن جداً، لكن الآيس كريم احتفظ بشكله وهيئته لعدة ساعات.