هيئة أمريكية تبدأ حملة ضد انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب

أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، خططا بشأن حملة توعية لثني الشبان عن تدخين السجائر الإلكترونية، في أعقاب اقتراحها بخفض مستويات النيكوتين في السجائر العادية.

وتأتي الخطة بعد أن اقترحت الإدارة، الشهر الماضي، خفض مستويات النيكوتين في السجائر العادية وتأجيل الموعد الذي يمكن فيه لمنتجي السجائر الإلكترونية التقدم بطلب للسلطات للموافقة على بيع منتجهم لمدة أربع سنوات. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويعني تأجيل الموعد أن مصنعي السجائر الإلكترونية يمكنهم الاستمرار في بيع منتجاتهم لمدة أربع سنوات أخرى قبل التقدم بطلب للسماح لهم ببيعها.

© AFP 2017/ AHMAD NAAFI ماذا حل بالطفل الأندونيسي الذي كان يدخن 40 سيجارة يوميا في عمر السنتين

وقال سكوت جوتليب، مفوض الإدارة في بيان، إن السياسة الجديدة "تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الإجراءات التنظيمية لجميع منتجات التبغ وإتاحة الفرصة للتشجيع على تطوير منتجات تبغ مبتكرة تكون أقل خطورة من السجائر العادية".

ويسير جوتليب على حبل مشدود بين أن يرضي المدافعين عن الصحة العامة الذين تعجبهم فكرة خفض مستويات النيكوتين في السجائر، وبين الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية التي كانت تحشد التأييد لإجراءات تنفيذية أقل صرامة.

وحملة التوعية التي أعلنت عنها الإدارة قد تهدئ مخاوف المدافعين عن الصحة العامة من أن مد موعد تقديم طلبات الحصول على الموافقة سيسمح بطرح منتجات بنكهات مختلفة قد تغري الأطفال في الأسواق لفترة أطول مما كان مقررا لها.

وكان أكثر من مليونين من تلاميذ المدارس في المرحلتين المتوسطة والعليا يدخنون السجائر الإلكترونية التي تعتمد على بخار الماء، في عام 2016، وكان نصف العدد الإجمالي لتلاميذ المدارس يدخنون نوعا واحدا أو أكثر من منتجات التبغ.

وتأتي حملة الإدارة في إطار حملة أكبر تحمل اسم "الثمن الحقيقي" لثني الناس عن التدخين وتبدأ هذا الخريف. وستطلق الحملة الكاملة في 2018.