فتاة مصرية تقيم حفل زفاف دون عريس (فيديو)

قررت شابة مصرية القيام بتصرف فريد من نوعه بأن ترتدي فستان زفاف وتقيم ما يشبه الاحتفال التقليدي بالزواج، على الرغم أنه لا يوجد عريس بالفعل، لكنها قررت أن تحتفل وحيدة.

وشهد أهالي محافظة الإسماعلية المصرية هذه الواقعة، التي نفذتها إسراء الهجان، 27 عاما، التي تقول أنها قررت إسعاد نفسها بنفسها بشكل جديد فرأت أن حفل زفاف مع أصدقائها ومعارفها بدون عريس هو الحل الأنسب.

وانتشر مقطع فيديو يعرض جانبا من برنامج "آخر النهار" الذي يبث على قناة "النهار" الفضائية، استضاف إسراء وصديقها المصور الذي ساعدها على تنفيذ فكرتها المختلفة بأن أجرى لها جلسة تصوير، رغم اندهاشه من الفكرة.

وصرحت إسراء، في سياق حديثها للبرنامج، بأنه على الرغم من أن البعض يرى أن ما فعلته خطأ، لكني لا أرى ذلك، فطالما أن ما فعلته لا يغضب الله ولا يأذي الغير فلا مانع منه، وأضافت أنها طلبت من بعض صديقاتها فستان زفاف فوجدت بينهن من لبى طلباتها ومن أعطتها مستلزمات التجميل المستخدمة في مثل هذه المناسبات.