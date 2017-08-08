نجمين غير متوقعين ضمن قائمة "فوربس" لأقوى مشاهير الوطن العربي

وظهر على النسخة الإنجليزية من غلاف "فوربس" المطربة اللبنانية الشهيرة "إليسا" وكتبت المجلة أسفل صورتها: "المسيطرة…تجمع الجمال والموهبة وأجندة جريئة…إليسا تجبر الجميع على أن يعمل حساب لها، سواء على خشبة المسرح أو خارجها".
@elissakh على غلاف مجلة @ForbesME عن اهم 100 فنان بالشرق الاوسط 😍😍❤ pic.twitter.com/ojyWsNpD5p— Jihad Khalil (@JihadKhalil_) August 8, 2017
أما في النسخة العربية من غلاف "فوربس"، فظهر الموزع الموسيقي المصري الشاب، حسن الشافعي.
وكتبت المجلة تحت صورته: "المايسترو الجذاب…الفنان حسن الشافعي، يدفعه شغفه بالإنتاج وصناعة الموسيقى إلى ابتكار مفهوم موسيقي يعكس هويته الأصلية، فيما أكسبته شخصيته وحرفيته احترام زملائه وجاذبية في عيون الملايين".
الآن في الأسواق العدد الجديد من مجلة #فوربس_الشرق_الأوسط في نسختها العربية وقائمة خاصة لـ #المشاهير_العرب_100 @Hassanelshafei pic.twitter.com/omX66FDY6A— فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) August 8, 2017
وجاء في قائمة المشاهير العرب، أيضا، المطرب المصري عمرو دياب، والمطربة الإماراتية أحلام، والمطرب العراقي كاظم الساهر.
فيما قدمت النسخة الإنجليزية نبذة عن أقوى مشاهير العالم، والتي ضمت مطرب الراب الأمريكي الشهير باف دادي، والمطربة الأمريكية بيونسيه، والكاتبة البريطانية جى كى رولينغ.
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