شمعة برائحة شوارع نيويورك تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

قامت الشركة الفرنسية "diptyque Paris"، المختصة بصناعة الشموع العطرية، بطرح منتجها الجديد على صفحتها الخاصة على التويتر.

المنتج الجديد من حمل اسم "نيويورك"، الأمر الذي دفع الكثيرين الى التعليق على "تغريدة" الشركة.

حيث جاءت التغريدات بعضها، حمل طابع السخرية من رائحة شوارع المدينة الأمريكية، التي تختلف بين منطقة و أخرى لتتنوع ما بين رائحة البيتزا المتعفنة و رائحة الجرذان.

من جهة أخرى قالت الشركة أن الكثيرين من سكان المدينة فضلوا أن يكون المنتج الجديد برائحة الفانيليا، حتى يستطيعوا أن ينسوا الروائح النتنة للمدينة.

حيث "غرد" أحد مستخدمي التويتر بتعليق شبه رائحة الشوارع بمزيج من "العرق و البول و البيتزا"

NYC exclusive candle captures the scent of the city that never sleeps… pic.twitter.com/7siJFaTumF — diptyque Paris (@diptyqueparis) ٥ أغسطس، ٢٠١٧

​ليعلق آخر قائلا بأن راحة شوارع المدينة" مثل رائحة الأحذية و اللحوم النيئة، بالاضافة لرائحة البحر".

Does it smell like this shoe filled with raw meat I saw floating in a storm drain while walking to work this morning? pic.twitter.com/O4eP0yTiaO — Cerra (@thecerrashow) ٧ أغسطس، ٢٠١٧

​وليعلق آخر قائلا:" رائحة المدينة كرائحة الفئران و البيتزا".