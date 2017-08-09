هل عاد القرش من جديد إلى سواحل البحر الأحمر المصرية

قالت وزارة البيئة المصرية إن سمكة قرش عقرت سائحة أجنبية خلال السباحة في المياه العميقة بمرسى علم بالبحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة المصرية أن السائحة كانت تمارس السباحة والغطس السطحي بالمياه العميقة خلف العلامات التحذيرية.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن السائحة نقلت إلى مستشفى بورتو غالب للفحص الطبي وتلقت العلاج وخرجت مساء اليوم التالي.

ووفقا لرواية الفتاة فإن مجموعة من ممارسي رياضة السباسحة بالنظارة "سنوركلينج" اقتربوا من مجموعة الدلافين سعيا وراء السباحة معها وأثناء عودتهم تجاه الساحل ظهرت سمكة قرش من النوع المحيطي، ما أثار حالة من الخوف فانحرف القرش عن مساره وعقر الضحية.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام السياح والمصطافين بالبحر الأحمر ومسؤولي كل من إدارات الشواطئ والقرى السياحية بإرشادات الوزارة عند النزول إلى البيئة البحرية حرصا على سلامتهم.