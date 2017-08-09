تسجيل
18:46 09 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    كلب

    "دليفيري" لتوصيل الطعام للكلاب في مصر

    © REUTERS/ ILYA NAYMUSHIN
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 7820

    لأن عمر ثروت لديه كلب وكان يعاني من توفير الطعام الخاص به، فقد فكر وأقام مشروعا صغيرا لتوفير الطعام للكلاب وتوصيله لبيوت أصحابها الراغبين في ذلك بأنحاء القاهرة.

    سمكة قرش
    © Photo/ Pixabay
    هل عاد القرش من جديد إلى سواحل البحر الأحمر المصرية
    ومشروع ثروت، الذي يعرف نفسه بأنه كاتب سياسي، يهدف، رغم صغره، لمكافحة الارتفاع الكبير في أسعار طعام الكلاب المستورد من الخارج والذي شهد زيادة هائلة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أواخر العام الماضي، حسب "رويترز".

    ودون توفر بديل محلي فإن من يربون كلابا يناضلون لإيجاد طعام آمن وبسعر مقبول لحيواناتهم الأليفة.

    قال المصري عمر ثروت لـ"رويترز" وهو جالس في مطبخ مشروعه "النهارده بأحاول إن أنا أوفر على مربي الكلب إن هو يطبخ في بيته. واحد مثلا بيشتغل، واحدة بتشتغل، ما عندهوش وقت. فعشان كمان أوفر عليه أكثر فبأوصل له لحد بيته الأكل بتاع الكلب. أنا بأروح (منطقة) 6 أكتوبر، بأروح المعادي، بأروح وسط البلد، بأروح مدينتي. بأروح كل المناطق في القاهرة. بأوصل الأكل لحد باب بيتك".

    وتوصل ثروت لفكرة خدمة تجهيز وتوصيل طعام الكلاب عندما بدأ يطهو طعاما لكلابه بالبيت.

    وعندها قرر أن يفيد الآخرين أيضا ويقدم لهم خدماته مع الارتفاع الهائل في معدلات التضخم بالبلد.

    وقال ثروت "يعني أنت بتحاول… الحيوان أصله لما تعاشر الحيوان حتلاقيه إن هو حيوان صادق جدا، فيستاهل إن أنت تدي له. فيعني لما الأسعار بتزيد الفترة اللي فاتت مثلا ما زودتش السعر. لأن أنا كنت عارف إنه لو السعر زاد ممكن زبون ما يقدرش عليه. فمش مشكلة يعني أي مادة في مقابل، حرام كلب يمشي ولا كلب يأكل أي حاجة ولا حاجة زي كده".

    ويحصل ثروت على إمدادات الطعام الذي يجهزه للكلاب من محل سوبر ماركت مباشرة ثم يتجه لتسليم الطعام، بعد إعداده، لأصحاب الكلاب مباشرة في بيوتهم بأنحاء القاهرة.

    وقال أحد عملاء ثروت ويدعى عمرو أحمد حسان "والله أنا يعني مش عارف أقول لك أيه. ده أنقذني إنقاذ لا تتخيله. أولاً الوجبات نظيفة جداً، بحق وحقيقي، مش دعاية ليه قدامك (أمامك) شكلها. الطعم بتاعها الكلاب رحبت بيه وأنا كنت، الكلب ده بالذات اللي هو آيسي ده إنف (عفيف) جداً ما يأكلش أي حاجة. وتخوفت جداً من الموضوع ده بس كنت لازم أجربه لأن لا أنا عارف أسافر. كنت بأعمل لهم أكل بيتي وفراخ (دجاج) وكده وتكلفة باهظة. فلما لقيت الإعلان في الفيسبوك عن… قلت لما أجربه، سبحان الله ومن يومها".

    وفي مدينة يقطنها زهاء 20 مليون نسمة تعتبر خدمات التوصيل أمرا شائعا. وعادة ما يُشاهد العاملون بالتوصيل يسرعون بدراجاتهم النارية فيربكون حركة المرور، المزدحمة أصلا، على الطرق من أجل توصيل سلع وخدمات المطاعم والصيدليات ومحلات السوبر ماركت لطالبيها.

    انظر أيضا:

    الإمارات تسعى لامتلاك سلاح نووي...تسريبات أمريكية تكشف علاقات سرية بين أبو ظبي وكوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكلاب, كلاب, توصيل طلبات, مطبخ كلاب, عاملون بتوصيل الطلبات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    امرأة يافعة تقف على شاطئ سوتشي
    استرخي كالروسي...منتجعات روسيا السياحية الجميلة
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك