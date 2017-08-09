لارا ترامب تمارس الرياضة وهي حامل (فيديو)

نشرت زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لارا ترامب، مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين الرياضة في صالة ألعاب، وهي تقريبا في شهرها التاسع من الحمل.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حمل لار لم يوقفها على قيامها بالتمارين، ومن المتوقع أن تضع زوجة إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي، والبالغة من العمر 34 سنة، مولودها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقامت لارا بنشر مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهي تقوم بالتدريبات مع مدربها الجديد في مدينة نيويورك، وهي في شهرها الـ35 من الحمل.

وقالت أنها تقوم بالتمارين مع المدرب مايكل مالوني، قبل 5 أسابيع من الولادة، وهي سعيدة بالتمارين التي تقوم بها تحت إشراف مالوني، الذي يقوم أيضا بتدريب زوجها إريك ترامب.

Baby workout! 👼🏼💪🏽 @teammaloney 💪🏽 #FiveWeeksToGo 🤰🏼 A post shared by Lara Trump (@laraleatrump) on Aug 8, 2017 at 5:58am PDT

وأضافت لارا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها "مباركة بحمل سهل بشكل لا يصدق" مما سمح لها بالبقاء على ما يرام ونشاط طوال الوقت.

Last trip to the #WhiteHouse before this bump can see it for himself. 🐣📸: @ivankatrump A post shared by Lara Trump (@laraleatrump) on Aug 5, 2017 at 8:05pm PDT

وأشارت قائلة "كنت دائما قلقة قليلا، لأنني سمعت أشياء مختلفة من الناس عن حالات حملهم. فبعض الناس يبقون في أسرتهم لعدة أشهر".

Breakfast with my brother (& his soon-to-be nephew!) 😊 A post shared by Lara Trump (@laraleatrump) on Aug 3, 2017 at 7:53am PDT



