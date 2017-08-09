لارا ترامب تمارس الرياضة وهي حامل (فيديو)

وقامت لارا بنشر مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهي تقوم بالتدريبات مع مدربها الجديد في مدينة نيويورك، وهي في شهرها الـ35 من الحمل.
وقالت أنها تقوم بالتمارين مع المدرب مايكل مالوني، قبل 5 أسابيع من الولادة، وهي سعيدة بالتمارين التي تقوم بها تحت إشراف مالوني، الذي يقوم أيضا بتدريب زوجها إريك ترامب.
وأضافت لارا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها "مباركة بحمل سهل بشكل لا يصدق" مما سمح لها بالبقاء على ما يرام ونشاط طوال الوقت.
وأشارت قائلة "كنت دائما قلقة قليلا، لأنني سمعت أشياء مختلفة من الناس عن حالات حملهم. فبعض الناس يبقون في أسرتهم لعدة أشهر".
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