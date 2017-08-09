بعد وفاته بـ40 عاما...إحياء ذكرى ألفيس بريسلي في مقر خدمته العسكرية بألمانيا

يقيم منتجع "باد ناوهايم" بولاية هيسن الألمانية "مهرجان ألفيس الأوروبي" خلال الفترة من 18 حتى 20 آب/ أغسطس الجاري، ومن المنتظر أن يشارك فيه العديد من محبي "ملك الروك أند رول" من كافة أنحاء العالم.

وحسب (د.ب.أ) يتضمن برنامج المهرجان بجانب الحفلات الموسيقية المتنوعة عددا من الاحتفالات والمسابقات الموسيقية وعروض أفلام للنجم الراحل.

كما ستساعد العديد من السيارات القديمة وعروض الأزياء في إحياء نمط حياة خمسينيات وستينيات القرن الماضي في المدينة خلال فترة المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي النسخة السادس عشرة من المهرجان، وليس صدفة أن يقيمه منتجع "باد ناوهايم"، حيث عاش المغني الأمريكي الشهير خلال قضاء خدمته العسكرية في مدينة فريدبرغ المجاورة منذ خريف عام 1958 حتى مطلع عام 1960.

ويمكن للمعجبين زيارة الأماكن التي كان يتردد عليها بريسلي هناك، مثل الحجرة التي أقام فيها داخل أحد النزل لعدة شهور. وتم إعادة افتتاح هذا النزل كفندق مؤخرا، إلا أنه لم يتم تغيير تجهيزات وأثاث الحجرة التي كان يقيم فيها بريسلي.