بالفيديو...كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره الكويتي والعراقي

وتقدم الساهر بالشكر لجمهوره الكويتي والعراقي، "لوقفتهم الرائعة والكبيرة ضد ادعاءات وافتراءات كاذبة وسخيفة، قوبلت بالرفض من الشارع الكويتي والعراقي معًا".
كما أكد على أنه "لم يتغير منذ دخوله الفن، ولا اهتمامات لديه سوى الفن الجميل ونشر الصفاء والسلام والمحبة والود والفرح، وأنه لا شأن له بالسياسة".
وأوضح أنه يقدر "المعاناة الكبيرة التي تعرض لها الشعب الكويتي بعد الغزو”، كما أن “الشعب العراقي دفع ثمن هذه الفعلة وواجه ظروفًا قاسيًة بسبب الحروب والحصار".
جاء ذلك بعد الهجمة التي تعرض لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الشائعات التي انتشرت بشأن سفره للغناء بالكويت بعد غياب دام 28 عامًا، والمطالبات بمنعه من دخولها بسبب دعمه لنظام الراحل صدام حسين.
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