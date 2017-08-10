بالفيديو والصور...فندق يسجن نزلائه داخل زنزانات

ابتكرت إدارة أحدى الفنادق في تايلاند فكرة تحويل غرف النزلاء إلى زنزانات للزبائن الذين يرغبون بخوض تجربة دخول السجن.

تم افتتاح فندق في مدينة بانكوك يقدم لنزلائه تجربة فريدة من نوعها تتمثل في إقامتهم داخل زنازين تشبه إلى حد بعيد زنازين السجون الحقيقية، مقابل 30 جنيهاً إسترلينياً لليلة الواحدة. بحسب صحيفة "الرؤية".

وقد بني الفندق بأكمله على شكل سجن حقيقي محاط بالأسوار والأسلاك الشائكة من كل جانب. ويقع في حي أودوموسك ويضم غرفاً مزودة ببوابات ذات قضبان معدنية، وأسرّة بطابقين. وتبلغ مساحة الزنزانة الواحدة 8 أمتار مربعة.

ويقدم الفندق لنزلائه بزة مخططة بالأبيض والأسود مماثلة للباس المخصص للسجناء، كما يتم منح كل نزيل رقماً خاصاً به ليتمكن من الدخول إلى زنزانته الاختيارية.

ويحتوي الفندق الغريب حماماً مشتركاً يماثل تماماً حمامات السجون الحقيقية، وحوض استحمام تتوفر فيه المياه الساخنة، ومنضدة وصالة للاسترخاء. بالإضافة إلى دمى على شكل دببة توضع على الأسرّة وفي أنحاء الزنزانة.

من الجدير بالذكر بأن سجون الرجال في تايلند تعرف بسمعتها السيئة، ومعاملتها الوحشية للسجناء، على نقيض سجون النساء التي تتميز بسمعتها الحسنة.