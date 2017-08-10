أثناء ظاهرة "القمر الدامي" زار الأرض مئات من الصحون الطائرة (فيديو)

لاحظ سكان روسيا، وكذلك كندا والولايات المتحدة أثناء مراقبة ظاهرة خسوف القمر الأخيرة، العديد من الأجسام الغريبة الطائرة، وفق تقارير إعلامية كثيرة.

استطاع بعض سكان المناطق الروسية من مراقبة ظاهرة خسوف القمر، حيث اكتسى القمر باللون الأحمر. وقد شاهد بعض السكان في تلك الفترة ليس فقط ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام، ولكن العديد من الأجسام الغريبة ذات أشكال كروية ولولبية.

وغالبا ما يدعي الأشخاص مشاهدة الأجسام الغريبة، وخاصة عندما يكون هناك سبب إضافي للنظر إلى السماء. على سبيل المثال، خلال الألعاب النارية في لوس انجليس في يوليو/ تموز الماضي، قام بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم "صيادي الأجسام الغريبة" بتصوير سفينة فضاء غريبة.

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة الأمريكية سقوط جسم كبير غير معلوم في سماء ولاية لويزيانا.

كما انتشر فيديو لجسم غريب يحلق في سماء مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف في السعودية، وبعدها اختفى فجأة.