"غوغل" تلغي اجتماعا مخصصا لمناقشة تناقص عدد الموظفات

قالت شركة "غوغل"، أمس الخميس 10 أغسطس/ آب، إنها ألغت اجتماعا على مستوى الشركة كان مقررا عقده لمناقشة الجدل حول مذكرة تعارض سياسات التنوع مشيرة إلى مخاوف من تعرض الموظفين لهجوم شخصي من معلقين ينتمون لأقصى اليمين.

© AP Photo/ Jens Meyer غوغل تقيل موظفا أعد مذكرة معادية للتنوع بين الجنسين

وأفادت "رويترز" أنه تمت الدعوة للاجتماع لمناقشة تداعيات قرار "غوغل"، يوم الإثنين، فصل مهندس يدعى جيمس دامور بعد نشره مذكرة على شبكة "غوغل" الداخلية قال فيها إن تضاؤل عدد النساء بين المهندسين راجع إلى أن النساء أقل لياقة من الرجال لهندسة البرمجيات من الناحية الوراثية.

وذكرت "غوغل" أن دامور انتهك مدونة السلوك الخاصة بالشركة وأن أفعاله تشجع التنميط بناء على النوع وهو أمر مضر، فيما صرح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن بعض موظفي الشركة ذكروا بالاسم على مواقع إلكترونية فيما يتعلق بالواقعة.

وكتب بيتشاي:

موظفو "غوغل" يكتبون لنا، خائفون على أمنهم وقلقون من كشف تفاصيل عنهم لطرحهم أسئلة في اجتماع داخلي، نعلم بمخاوف موظفي "غوغل" ولهذا نحتاج لاتخاذ خطوة للوراء وأن نهيأ لأنفسنا ظروفا أفضل حتى نجري النقاش.