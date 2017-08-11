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13:14 11 أغسطس/ أب 2017
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    5 ابتكارات عربية قديمة نستخدمها يوميا...من بينها الكاميرا

    © Sputnik. Natalia Seliverstova
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    لا يخفى على أحد أن العرب والمسلمين نجحوا قديما في إقامة حضارة علمية مزدهرة أسسوا بها لعدد من العلوم التي تطورت فيما بعد وأصبحت سببا في ظهور العديد من الابتكارات التي نعتمد عليها في عصرنا الحالي.

    نظارة الالعاب
    © AFP 2017/ Robyn Bek
    بالفيديو: ابتكارات ستغير العالم
    واحتفى كتاب "1001 اختراع" بنحو 1000 سنة من تاريخ الحضارة العلمية الإسلامية، ربما نكون قد نسينا من لهم الفضل في ازدهارها لكن استفادتنا بما قدموه استمرت إلى يومنا هذا، فيما يلي نعرض أبرز تلك الابتكارات والاكتشافات.

    القهوة

    تعد أحد أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، يرجع الفضل في اكتشافها إلى رجل عربي يدعى خالد، كان يرعى أغنامه قبل نحو 1200 عام في الأراضي الإثيوبية، وبعد أن تناولت الماعز عشبة معينة لاحظ أن نشاطها زاد بشكل غير طبيعي، فقرر الحصول على تلك العشبة وغليها وشرب مائها ليلاحظ نفس التأثير على حالته، ليشتهر مشروب القهوة فيما بعد.

    الكاميرا

    أحدث العالم العراقي ابن الهيثم ثورة في علم البصريات، فضلا عن كونه ذو إسهامات عريضة في الكثير من العلوم مثل الفلسفة، ورفض ابن الهيثم النظرية اليونانية القائلة بأن العين هي من تطلق الضوء فتحدث الرؤية، وأثبت أن الرؤية تحدث بانعكاس الضوء من الأجسام إلى العين، وأثبت ذلك بالدليل العملي، كما قدم أول وصف واضح وتحليل صحيح للكاميرا المظلمة والكاميرا ذات الثقب.

    الجامعات

    نجحت المرأة التونسية فاطمة الفهري في تطوير بناء مسجد القرويين من حيث المساحة، ثم طورت ما يتم تدريسه فيه فلم يعد يقتصر فقط على العلوم الشرعية، حيث أدخلت جميع علوم الفلك والمنطق والجغرافيا والكيمياء، لتؤسس بذلك فكرة تأسيس الجامعات قبل أن يعرفها العالم أجمع.

    الجراحة

    يصف الكثير من المؤرخين أبو القاسم خلف الزهراوي بأبو الجراحة، وهو طبيب عربي عاش في القرن العاشر بالأندلس، وألف موسوعة بعنوان "التصريف لمن عجز عن التأليف" عرض فيها تقنيات طبية وجراحية وأدوات مستخدمة في الجراحات، كانت حجر الأساس لتطوير الأدوات الجراحية في عصرنا الحديث.

    الموسيقى

    يعد يعقوب بن إسحاق الكندي أحد أشهر الفلاسفة العرب المسلمين وهو أول من وضع قواعد للموسيقى، وابتكر السلم الموسيقي، الذي لا يزال مستخدما في الموسيقى العربية وهو مكون من 12 نغمة مختلفة، كما استخدم الموسيقى في أغراض علاجية.

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    بالفيديو: ابتكارات ستغير العالم
    الكلمات الدلالية:
    جراحة, كاميرا, قهوة, ابتكار, جامعات, فاطمة الفهري, بن الهيثم, العالم العربي, العراق, تونس
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