العثور على أداة لخياطة الجلود في تركيا عمرها 7500 عام

أعلن علماء آثار أتراك، أنهم عثروا على أداة لخياطة الجلود، مصنوعة من العظم عمرها 7500 عام، بولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وقال رئيس فريق التنقيب في تلة "دوموز تبه"، خليل تكين، إنهم عثروا على أداة تخريم تشبه القلم المدبب، كانت تستخدم في تصميم الجلديات وخياطتها.

وأداة التخريم تستخدم لفتح ثقوب في الجلد قبل خياطته، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف تكين أن الأداة التي عثروا عليها مصنوعة من العظم وتعود للعصر الحجري، حيث يقدر عمرها بنحو 7500 عام، ومثل تلك الأداة كانت شائعة في مختلف مناطق الأناضول في عهود قديمة، وبعد اكتشاف المعادن، باتت تصنع من الحديد والنحاس والبرونز.

وأشار تكين إلى أن اكتشاف أداة التخريم العظمية في التلة، يشير إلى أن الأهالي في تلك الحقبة كانوا يستفيدون من جلود الحيوانات، لصناعة أشياء مثل الملابس والحقائب.

العثور على أداة لخياطة الجلود في #تركيا عمرها 7500 عامhttps://t.co/Cfpk11Jftm pic.twitter.com/5blJHzEe6W — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 9, 2017

​وأوضح أنهم عثروا على العديد من القطع الأثرية المستخدمة في الحياة اليومية مثل الأواني المزخرفة في التلة، تسلط الضوء على طبيعة حياة سكانها في الماضي.

وقال إن سكان المنطقة في تلك الحقبة، كانوا شبه رُحل، ويعتمدون على الماشية لتأمين احتياجاتهم الغذائية.