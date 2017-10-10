شركة "دوف" العالمية تعتذر وتسحب إعلانها بعد اتهامها بالعنصرية

قدمت شركة "دوف" العالمية، التي تعنى بالمستحضرات التجميلية ومواد العناية بالبشرة، الاعتذار، بعد نشرها لإعلان وصف بالعنصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلان الذي ظهر في مقطع من عدد من الصور بميزة "GIF"، يظهر تحول امرأة ذات بشرة سوداء إلى امرأة بيضاء، بعد خلعها لقميصها.

وذلك بنتيجة استخدمها للمنتج الجديد للشركة، وفي لقطة أخرى تظهر امرأة بيضاء تخلع قميصها لتتحول لمرأة آسيوية.

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ — Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) October 8, 2017

هذا الأمر أثار سخطا واسعا على موقع "فيسبوك"، حيث تم نشر الإعلان هناك، مما دفع بالشركة للاعتذار وحذف الإعلان.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) October 7, 2017

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الشركة بالعنصرية. ففي عام 2011، نشرت الشركة إعلانا لأحد منتجاتها، استخدمت فيه ثلاث نساء

وفي الإعلان كتبت عبارتا "قبل وبعد" في إشارة إلى النساء الثلاث اللاتي تدرجت ألوان بشرتهن من الألوان الداكنة إلى البيضاء.

You have done it in the past.🙄 pic.twitter.com/qaGG10bePw — Nonhlanhla Mabhena (@N0n0zA) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

ويعلق آخرون على الشركة بأن تاريخها حافل بالدعاية العنصرية، والعمل على استغلال أصحاب البشرة الداكنة في إعلانات قديمة.