هكذا تفاعل الجمهور العربي مع خسارة سوريا أمام أستراليا

فجرت هزيمة المنتخب السوري لكرة القدم أمام المنتخب الأسترالي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حالة من الحزن بين الجماهير العربية كافة، وليس بين الجمهور السوري فقط.

© REUTERS/ STEVE CHRISTO ما حقيقة تقديم المنتخب السوري شكوى إلى الفيفا

تفاعلت الجماهير العربية مع الهزيمة بمنشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن حالة الحزن التي خيمت على رواد السوشيال ميديا، ومدى تضامنهم مع جمهور منتخب سوريا.

وجاءت أغلب المشاركات متعاطفة مع الجمهور والمنتخب السوري، وأظهرت رضا المتابعين عن أداء لاعبي المنتخب.

وذكر حساب على موقع "تويتر" في تغريدة "حزينة جدا على خسارة منتخب سوريا، لكن غدا أجمل معه".

خسارة سوريا.. قدر الله وما شاء فعل

شكرا لكل لاعبي المنتخب السوري👏❤❤ — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) October 10, 2017

​وقال آخر "فخورون بالمنتخب السوري ورغم ما يسميه البعض خسارة، فالخسارة اليوم هي استحقاق للنجاح غدا".

(خسارة سوريا)المعنى الحقيقي للخساره بشرف ،هاردلك رجال سوريا القادم افضل باذن الله — الشاعر حسان العبيدلي (@HassanAlobaidly) October 10, 2017​

حزينة جدا على خساره منتخبي السوري 😥🇸🇾 لاكن بكره اجمل معه منتخب وطني التاني السعودي انتو الي حتفرحونا وتعطونا السعاده 🇸🇦 #استراليا_سوريا — Nareman (@naremanalkallas) October 10, 2017

​وكتب مستخدم عبر حسابه الرسمي: "خسارة سوريا…كانت هاتبقى من أحلى الحاجات في كأس العالم 2018".

بسيطة لمنتخب #سوريا خيرها بغيرها ومافينا نعتبرها خسارة وصلتو لمرحلة مهمة وفرجيتو صورة حلوة عن البلد بعيدا عن صورة الحرب #نسور_قاسيون 👌 — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) October 10, 2017

​وأشاد مشجع بأداء اللاعب السوري، عمر السومة قائلا: "خسارة بشرف..أكبر تحية للأبطال اللاعبين السوريين..لا أستطيع القول إلا أن عمر السومة ظاهرة في كرة القدم".

خسارة سوريا.. كانت هاتبقى من أحلى الحاجات في كاس العالم 2018.. — عبدالرحمن مجدي (@ARahmanMagdy) October 10, 2017

​وعلق مشجع مصري عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا "أوعى خسارة سوريا تنسيك مجهودهم وتعبهم وأنهم بيلعبوا لغاية آخر دقيقة وكلهم آمل.. الله يحيى رجالة سوريا".

#استراليا_سوريا

رآفعتو راس 23 مليون سوري 😢💔

مو مشكلة حتى لو خسارة

شكرا منتخب سوريا 💔😢

ما كان الحظ معانا — —﴿ شَآمِـيـَُِّ๋͜❀ــ (@da_lia20) October 10, 2017​

#سوريا_استراليا#عش_الكناري

خسارة سوريا مشرفة لهذا اللعب الرائع والروح الوطنية رغم الدمار في بلدكم وغربتكم إلا إنكم بيضتوا وجه كرة القدم — ابوعلي العراقي (@AboAliAlhlaly) October 10, 2017​

وتغلب المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف على نظيره السوري في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال روسيا 2018، ليودع التصفيات.

عذرآ كأس العالم ف خسارة سوريا تعني

خسارتك السومه



هارد لك يالأسطورة #استراليا_سوريا @omaralsomah pic.twitter.com/g0TmGRBYLn — ‏قـلـم مـلـكي 51+ (@RoyalistAFC) October 10, 2017

​ويذكر أن المنتخب السوري خاض 20 مباراة في التصفيات جميعها خارج أرضه، ورغم ذلك أظهر أداء كرويا متميزا، وروحا معنوية عالية دفعت به للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.