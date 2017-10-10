هكذا تفاعل الجمهور العربي مع خسارة سوريا أمام أستراليا

وجاءت أغلب المشاركات متعاطفة مع الجمهور والمنتخب السوري، وأظهرت رضا المتابعين عن أداء لاعبي المنتخب.
وذكر حساب على موقع "تويتر" في تغريدة "حزينة جدا على خسارة منتخب سوريا، لكن غدا أجمل معه".
خسارة سوريا.. قدر الله وما شاء فعل— Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) October 10, 2017
شكرا لكل لاعبي المنتخب السوري👏❤❤
وقال آخر "فخورون بالمنتخب السوري ورغم ما يسميه البعض خسارة، فالخسارة اليوم هي استحقاق للنجاح غدا".
(خسارة سوريا)المعنى الحقيقي للخساره بشرف ،هاردلك رجال سوريا القادم افضل باذن الله— الشاعر حسان العبيدلي (@HassanAlobaidly) October 10, 2017
حزينة جدا على خساره منتخبي السوري 😥🇸🇾 لاكن بكره اجمل معه منتخب وطني التاني السعودي انتو الي حتفرحونا وتعطونا السعاده 🇸🇦 #استراليا_سوريا— Nareman (@naremanalkallas) October 10, 2017
وكتب مستخدم عبر حسابه الرسمي: "خسارة سوريا…كانت هاتبقى من أحلى الحاجات في كأس العالم 2018".
بسيطة لمنتخب #سوريا خيرها بغيرها ومافينا نعتبرها خسارة وصلتو لمرحلة مهمة وفرجيتو صورة حلوة عن البلد بعيدا عن صورة الحرب #نسور_قاسيون 👌— HOT-NEWS (@news_ger_chekel) October 10, 2017
وأشاد مشجع بأداء اللاعب السوري، عمر السومة قائلا: "خسارة بشرف..أكبر تحية للأبطال اللاعبين السوريين..لا أستطيع القول إلا أن عمر السومة ظاهرة في كرة القدم".
خسارة سوريا.. كانت هاتبقى من أحلى الحاجات في كاس العالم 2018..— عبدالرحمن مجدي (@ARahmanMagdy) October 10, 2017
وعلق مشجع مصري عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا "أوعى خسارة سوريا تنسيك مجهودهم وتعبهم وأنهم بيلعبوا لغاية آخر دقيقة وكلهم آمل.. الله يحيى رجالة سوريا".
#استراليا_سوريا— —﴿ شَآمِـيـَُِّ๋͜❀ــ (@da_lia20) October 10, 2017
رآفعتو راس 23 مليون سوري 😢💔
مو مشكلة حتى لو خسارة
شكرا منتخب سوريا 💔😢
ما كان الحظ معانا
#سوريا_استراليا#عش_الكناري— ابوعلي العراقي (@AboAliAlhlaly) October 10, 2017
خسارة سوريا مشرفة لهذا اللعب الرائع والروح الوطنية رغم الدمار في بلدكم وغربتكم إلا إنكم بيضتوا وجه كرة القدم
وتغلب المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف على نظيره السوري في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال روسيا 2018، ليودع التصفيات.
عذرآ كأس العالم ف خسارة سوريا تعني— قـلـم مـلـكي 51+ (@RoyalistAFC) October 10, 2017
خسارتك السومه
هارد لك يالأسطورة #استراليا_سوريا @omaralsomah pic.twitter.com/g0TmGRBYLn
ويذكر أن المنتخب السوري خاض 20 مباراة في التصفيات جميعها خارج أرضه، ورغم ذلك أظهر أداء كرويا متميزا، وروحا معنوية عالية دفعت به للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.
#استراليا_سوريا— سلامه (@saiedsalama8114) October 10, 2017
رغم خسارة سوريا إلا اننا ننحنى لكم إحتراما
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