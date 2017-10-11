"فيسبوك" تطلق مشروعا للصحافة على مستوى العالم العربي

ضمن "مشروع فيسبوك للصحافة" نظمت شركة "فيسبوك" لقاء "يوم الأخبار" في مدينة دبي، الذي جمع العديد من المؤسسات الإخبارية من العالم العربي حسبما أفاد موقع "البوابة العربية".

ويستثمر "مشروع فيسبوك للصحافة" في التوجه العام لدى الجمهور الذي أصبح يطلع على الأخبار ويتلقى المعلومات معظم الوقت من المنصات الإلكترونية. ولذا يسهم هذا المشروع في جهود تطوير نظام بيئي شامل ومتكامل للأخبار لصالح المؤسسات الإعلامية والصحفيين.

ويعتمد المشروع على تأسيس شراكات تعاونية مع المؤسسات الإخبارية لتطوير منتجات، واكتساب المعرفة من الصحفيين حول أفضل الأساليب التي تمكن "فيسبوك" من تأسيس علاقات عمل بشكل أفضل، والعمل مع الناشرين والمُثقّفين حول كيفية تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة التي يحتاجون، حتى يكونوا قراءً مطلعين على المعلومة في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه.

— Camila Peña P (@Pamayte10) October 3, 2017

​ومنذ إطلاق "مشروع فيسبوك للصحافة" أوائل العام الجاري، عملت "فيسبوك" مع أكثر من 2600 ناشر من حول العالم لتأسيس حوار حول كيفية استخدامهم للمنتجات وكيف يمكن للمنصة أن تدخل تحسينات من شأنها تلبية تطلعات الناشرين واحتياجاتهم.