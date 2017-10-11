تعطل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" لدى ملايين المستخدمين

تعطلت الخدمة لدى موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" لدى ملايين المستخدمين، عصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما يبدو أنه عطل على مستوى غير مسبوق، وضرب العطل دولا في الشرق الأوسط وآسيا بالإضافة إلى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولجأ المستخدمون المتضررون من العطل إلى موقع "تويتر" للحديث عن العطل الذي أصاب حساباتهم على "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث تظهر رسالة للمستخدم تفيد بأن هناك عطل ما وأنه جاري حاليا العمل على إصلاحه.

واستخدم عدد كبير من مسجلي "فيسبوك" و"إنستغرام" شبكة "تويتر" للحديث عن العطل الذي أصاب أكبر موقعين للتواصل الاجتماعي، حيث تناول بعض المستخدمين المشكلة بالسخرية، فيما عبر آخرون عن استيائهم.

​When Instagram is down pic.twitter.com/RdRFwrsy9l