تعطل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" لدى ملايين المستخدمين

ولجأ المستخدمون المتضررون من العطل إلى موقع "تويتر" للحديث عن العطل الذي أصاب حساباتهم على "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث تظهر رسالة للمستخدم تفيد بأن هناك عطل ما وأنه جاري حاليا العمل على إصلاحه.
واستخدم عدد كبير من مسجلي "فيسبوك" و"إنستغرام" شبكة "تويتر" للحديث عن العطل الذي أصاب أكبر موقعين للتواصل الاجتماعي، حيث تناول بعض المستخدمين المشكلة بالسخرية، فيما عبر آخرون عن استيائهم.
Uh-oh. #Facebook is down. WHAT DO WE DO? pic.twitter.com/MdXeTrqMW1— Shayla Raquel (@shaylaleeraquel) October 11, 2017
When Instagram is down pic.twitter.com/RdRFwrsy9l
— Rebecca Shepherd (@Rubexa) October 11, 2017
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