السعودية...عريس يترك حفل زفافه بسبب رغبة العروس في قيادة السيارة

فاجأ عريس في السعودية عروسته بترك حفل زفافه، اعتراضا منه على رغبة العروس في قيادة السيارة.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser شراء السيارة وقيادتها شرطان جديدان في عقد زواج السعوديات

وعلى الرغم من موافقة الشاب على العديد من طلبات أسرة العروس، إلا أنه عارض بشدة طلب والد الفتاة بالموافقة على حضور الفتاة لدورات تعليم قيادة السيارة، حسب موقع "RG.RU".

تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو/ حزيران، سمح للنساء بقيادة السيارة في المملكة. وبوجه عام، أيد المواطنون القرار بشكل كبير. لكن المواطنين المحافظين لم يقبلوا هذه المبادرة.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمرا ساميا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وقال المرسوم الملكي إن الخطوة يجب أن تراعي "تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها" في إشارة للشريعة الإسلامية لكنه لم يسهب مما أثار تكهنات عن قيود قد تشمل حدا أدنى للسن أعلى من ذلك المطبق على الرجال أو تحديد عدد الساعات المسوح لهن بالقيادة فيها.

وأمر الملك بأن ترفع لجنة وزارية تقريرا خلال 30 يوما من إصدار القرار عن كيفية تطبيق السياسة الجديدة بحلول 24 يونيو/ حزيران 2018.