"فيسبوك" تعدل نظام الإعلانات قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة

قال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا في "فيسبوك"، يوم الأربعاء، إن الشركة بدأت تعديل طريقة تعاملها مع الإعلانات السياسية على منصتها، وربما تدخل بعض التغييرات قبل الانتخابات الأمريكية المقررة العام المقبل.

© AP Photo/ Kay Nietfeld تعطل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" لدى ملايين المستخدمين

وتمثل انتخابات الكونغرس والولايات الأمريكية المقررة، في نوفمبر /تشرين الثاني 2018، موعدا نهائيا بشكل ما لـ"فيسبوك" وشركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي لتحسين التصدي لذلك النوع من التدخل في الانتخابات التي تتهم الولايات المتحدة روسيا بالضلوع فيه.

وقال شروبفر في مقابلة: "نعمل على كل هذه الأمور بجد الآن، ولذا فهناك تركيز كبير في الشركة لتحسين كل هذا على أساس منتظم".

وأضاف على هامش مؤتمر تستضيفه "فيسبوك" حول تكنولوجيا الواقع الافتراضي: "سنرى إيقاعا منتظما من التحديثات والتغيرات"، حسبما نقلت "رويترز".

كان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" قال، الشهر الماضي، إن الشركة ستبدأ في التعامل مع الإعلانات السياسية بصورة مختلفة عن غيرها من الإعلانات،

بما يشمل إتاحة رؤية الإعلانات السياسية لأي شخص بصرف النظر عن الأشخاص الذين تستهدفهم هذه الإعلانات"،

ودعا مشرعين أمريكيين لوضع قواعد.

وتحوّل ما أفصحت عنه "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" بأن منتجاتها كانت ساحات للتدخل الروسي في الانتخابات، إلى أزمة في وادي السيليكون.

وتزور شيريل ساندبرغ رئيسة العمليات في" فيسبوك" واشنطن، هذا الأسبوع، للقاء مشرعين أمريكيين.

ونفت موسكو مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت العام الماضي.