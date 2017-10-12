خادمة هندية تستغيث من تعذيبها في السعودية (فيديو)

استغاثت امرأة هندية وتحديدًا من البنجاب بسبب تعرضها للتعذيب على يد أصحاب عملها في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت مقطع فيديو ادعت فيه تعرضها للتعذيب على يد مخدوميها، واستغاثت بعضو البرلمان الهندي، آب باغونت مان، لإنقاذها.

وظهرت الخادمة في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي وتدعو إلى إنقاذها، وتؤكد تعرضها للإيذاء الجسدي والإهانة من أصحاب عملها، وإجبارها على العمل كالعبدة، بينما لم تذكر اسمها أو عنوانها في بلدها البنجاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها من أسرة فقيرة جداً، وأنها تعمل في السعودية منذ عام لكنها الآن تخشى الموت بعدما تعرضت له من تعذيب.

وطالبت الخادمة النائب باغونت مان عدة مرات بإنقاذها، كما سبق له أن أنقذ فتاة من هوشياربور، وأكدت في ندائها أنها تتألم وأنها في مأزق حيث تتعرض للتعذيب منذ العام الماضي.