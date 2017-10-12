عالم فلك: مصر لن تشارك في كأس العالم رغم تأهلها

علق أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، على اتهامات وجهت إليه بكذب نبؤته فيما يتعلق بعدم مشاركة مصر في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا 2018.

© AP Photo/ Rob Harris تنظيم كأس العالم قد يسحب من قطر...في تلك الحالات

وقال شاهين في هذا الصدد إن نصف توقعه الرياضي حدث بالفعل، إذ حصل النادي "الأهلي" على الدوري الممتاز، كذلك فقد تنبأ بتألق حارس المرمى عصام الحضري، والكابتن محمد صلاح، قبل بدء المباراة.، حسبما ذكرت شبكة "أر تي".

وأصر شاهين على صدق توقعه بعدم وصول مصر لكأس العالم رغم تأهلها بالفعل للنهائيات عقب تغلبها على منتخب الكونغو بهدفين مقبل هدف، حسبما صرح في برنامج "اقتحام" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، مفسرا قوله بأن ما سيمنع مصر من المشاركة في كأس العالم هو نشوب حرب عالمية ثالثة، ما سيضطر الجهات المسؤولة لإلغاء البطولة من الأساس.

وكشف شاهين عن أن جهة أمنية مصرية تواصلت معه أثناء مباراة مصر والكونغو، واتضح أن هناك من قام بعمل "سحر" للمنتخب، وهو ما اتضح من أداء المنتخب خلال الشوط الأول، مشيرا إلى أنه طلب منهم تشغيل القرآن الكريم بكثافة، والقيام ببعض الخطوات لفك السحر، وهو ما أدى في النهاية إلى فوز المنتخب المصري، على حد زعمه.

وسوف تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وستحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.