حذاء رياضي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

أثار حذاء رياضي موجة من الجدل والنقاش الحاد بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاختلاف على لون الحذاء.

أثارت الجدل فتاة تُدعى نيكول، حيث نشرت صورة لحذاء رياضي على غروب للفتيات عبر "فيسبوك"، وتساءلت عن لون الحذاء، وقالت إنها تراه ورديا مع أبيض، في حين يرونه بعض أصدقائها باللون الأزرق الفاتح مع الرمادي الفاتح.

ودار النقاش حول لون الحذاء، حيث اختلفت الآراء عن ما كان أزرق أو أسود أو أبيض أو ذهبي، بحسب موقع "توداي".

What colour is this pic.twitter.com/uGflVxsAEt — the shoe thing (@TFILDOLANS) October 11, 2017

​وقال مستخدم هولندي على موقع "تويتر" أن الحذاء لونه رمادي.

ITS TEAL AND GREY — the shoe thing (@TFILDOLANS) October 11, 2017

​ولكن هناك أيضا فصيل أصر على أن اللون وردي أو أبيض.

What colour is this pic.twitter.com/uGflVxsAEt — the shoe thing (@TFILDOLANS) October 11, 2017

​ويجادل أحد المستخدمين بأن الحذاء وردي ويظهر باللون الرمادي فقط بسبب الإضاءة السيئة وكاميرا منخفضة الجودة.

I swear I saw grey and teal before- — the shoe thing (@TFILDOLANS) October 11, 2017

​وقرر عدد آخر من المستخدين أنهم لم يتمكنوا من تحديد لون الحذاء الذي سبب لهم الجنون.

ITS PINK & WHITE FIGHT ME — spooky lara (@fIawlessdolan) October 11, 2017

​ويقول جراح العيون بول دوغيرتي: "إنها مشكلة تصور، وأن الطريقة التي يعالج بها الدماغ المعلومات التي تأتي إليه، تختلف من شخص إلى آخر".

I HATE THIS IT’S LIKE THE DRESS ALL OVER AGAIN BUT I CAN’T HELP STARING AT IT — spooky amber (@forestdolans) October 12, 2017

​يذكر أنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفستان سهرة أثار جدلا كبيرا بلونه منذ عامين تقريبا، حيث كان يراه البعض ذهبيا مع أبيض، وآخرون يجزمون بأنه باللونين الأزرق والأسود.