"عين السماء" في بريطانيا

اكتسبت صورة للمصور الهاوي البريطاني، غراهام تيلفورد، شعبية هائلة على الانترنت.

ووفقا لموقع "روسيسكي ديالوغ"، أخذت الغيوم شكل عين عملاقة في السماء وقام المصور البريطاني بتصوير هذه اللحظة، ويقول بدا وكأن العين تراقبه.

وقال شاهد عيان "لم يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا القبيل، فيبدو وكأن عينا عملاقة تراقب كل الوجود".