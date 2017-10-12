رد فعل السعوديين على قرار منع دخول الملاعب بملابس النوم

أثار قرار الهئية العامة للرياضة السعودية بمنع غير الملتزمين بالزي المناسب واللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية في مختلف المسابقات والألعاب الرياضية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى الرغم من أن الهيئة لم تضع شروطاً محددة للباس، إلا أن رواد السوشيال ميديا توقعوا بأن تكون ثياب النوم، أو قمصان النوم الرجالية التي يرتديها بعض المشجعين السبب وراء إصدار هذا القرار.

وتصدر هاشتاغ "منع ملابس النوم في الملاعب "الترند" السعودي، وذلك تضامناً مع قرار الهيئة العامة للرياضة السعودية بتوجيه من رئيس مجلس إدراتها تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وتباينت الآراء حول القرار، بالإضافة إلى التغريدات الطريفة والساخرة، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين على "تويتر"، وطالب الكثير من المغردين أن يشمل القرار الأماكن والأسواق العامة التي لا تخلو ممن لا يتلزمون بالذوق العام، والزي المناسب للظهور.

​وطلب الكثير من المغردين أن يشمل القرار الأماكن والأسواق العامة التي لا تخلو ممن لا يتلزمون بالذوق العام، والزي المناسب للظهور، حيث طالب الصحفي عبدالله البصيلي بتمديد المنع ليشمل مرتادي المطارات أيضاً.

#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب



كل واحد حر فلي يلبسه إن شاء الله تلبس شورت وتجي 😂 — different (@t___l_l___t) October 11, 2017

​وقال البصيلي: "قرار رائع ومهم.. يجب أن تزال ثقافة ملابس النوم من جميع الأماكن العامة وأيضا نتمنى منع ملابس النوم في المطارات".

#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب قرار رائع ومهم.. يجب أن تزال ثقافة ملابس النوم من جميع الأماكن العامة

وأيضا نتمنى#منع_ملابس_النوم_في_المطارات — عبد الله البصيلي (@bosily123) October 11, 2017

​وكتب رجل الأعمال حسام الصالح: "‏قرار جميل باحترام الذوق العام في الملاعب ، أتمنى من الجهات المسؤولة أن تطبق نفس القرار في الأماكن العامة، المظهر الحضاري مطلب للجميع".

أمر مقزز مايحدث

والمخجل من يرتاد بيوت الله عزوجل🕌 بملابس وثياب باليه ومظهر رث!

ويذهب للعمل والسوق بكامل أناقته!

#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب — سلطان الحربي (@sul1an777) October 11, 2017

​كما قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: "قرار قد يراه البعض قرارا عاديا، لكنه في الحقيقة قرار مهم وأتمنى تطبيقه حتى في الأماكن العامة".

قرار قد يراه البعض قراراً عادياً ، لكنه في الحقيقة قرار مهم و أتمنى تطبيقه حتى في الأماكن العامة



#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب

. pic.twitter.com/PW11gE6fnA — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 11, 2017

​وعلى جانب آخر غرد شخص على "تويتر" بـ"قرار سيضر كثيرا بالحضور الجماهيري لنادي الهلال كون أغلب جماهيره تحضر بهذا الزي".

ما قهرني الا الي يقول امنعوه بكل الاماكن

(اين حرية الرجل ☹️😂💔) #منع_ملابس_النوم_في_الملاعب — بليّيه 👻 (@nasser_F_03) October 12, 2017

​وقال أحد المستخدمين "قرار سليم لكن من المفترض بيوت الله أولاً، فالتوجيه والحرص على المواظبة على الملبس الحسن قبل الخروج إلى بيوت الله".

​وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد وجه بمنع مَن لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية السعودية.

#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب قرار سليم لكن من المفترض بيوت الله اولاً، فالتوجيه و الحرص عالمواظبه على الملبس الحسن قبل الخروج الى بيوت الله✋🏻 pic.twitter.com/ho4CdcEDPr — سلطان الوعيلي (@alw3ili_king) October 11, 2017

​وذكر البيان الذي نشرته "الهيئة": "وجَّه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم، والألعاب الأخرى في مختلف المسابقات، بمنع الدخول إلى المنشآت الرياضية، أو المباريات، كل مَن لا يلتزم بالزي المناسب، واللائق، في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية من نقلٍ مباشر، ومتابعةٍ من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بزي متوافق مع طبيعة المجتمع السعودي، ومتناسب مع الذوق العام، والابتعاد عن كل ما يخل بذلك بارتداء ملابس لا تليق بالظهور في الأماكن العامة".

المفروض يمنعون العباية الملونه بالاسواق ، لان منظرها مثل منظر ثوب النوم ،☹️#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب — عبدالله (@aboooo404) October 11, 2017

​وبحسب البيان الذي أصدرته "الهيئة" مساء أمس الأول الثلاثاء، فقد تم التعميم على كافة الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ التوجيه بصورة فورية، على أن يتم إدراج ذلك في البند الخاص بالجماهير في لائحة التشغيل التي سيتم اعتمادها خلال الشهر المقبل.