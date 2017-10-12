رد فعل السعوديين على قرار منع دخول الملاعب بملابس النوم

وتصدر هاشتاغ "منع ملابس النوم في الملاعب "الترند" السعودي، وذلك تضامناً مع قرار الهيئة العامة للرياضة السعودية بتوجيه من رئيس مجلس إدراتها تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وتباينت الآراء حول القرار، بالإضافة إلى التغريدات الطريفة والساخرة، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين على "تويتر"، وطالب الكثير من المغردين أن يشمل القرار الأماكن والأسواق العامة التي لا تخلو ممن لا يتلزمون بالذوق العام، والزي المناسب للظهور.
انفوجرافيك: ثياب النوم في الملاعب #السعودية ممنوعة. (عين اليوم) #منع_ملابس_النوم_في_الملاعب pic.twitter.com/BOgQKZQpvw— هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 11, 2017
وطلب الكثير من المغردين أن يشمل القرار الأماكن والأسواق العامة التي لا تخلو ممن لا يتلزمون بالذوق العام، والزي المناسب للظهور، حيث طالب الصحفي عبدالله البصيلي بتمديد المنع ليشمل مرتادي المطارات أيضاً.
#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب— different (@t___l_l___t) October 11, 2017
كل واحد حر فلي يلبسه إن شاء الله تلبس شورت وتجي 😂
وقال البصيلي: "قرار رائع ومهم.. يجب أن تزال ثقافة ملابس النوم من جميع الأماكن العامة وأيضا نتمنى منع ملابس النوم في المطارات".
#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب قرار رائع ومهم.. يجب أن تزال ثقافة ملابس النوم من جميع الأماكن العامة— عبد الله البصيلي (@bosily123) October 11, 2017
وأيضا نتمنى#منع_ملابس_النوم_في_المطارات
وكتب رجل الأعمال حسام الصالح: "قرار جميل باحترام الذوق العام في الملاعب ، أتمنى من الجهات المسؤولة أن تطبق نفس القرار في الأماكن العامة، المظهر الحضاري مطلب للجميع".
أمر مقزز مايحدث— سلطان الحربي (@sul1an777) October 11, 2017
والمخجل من يرتاد بيوت الله عزوجل🕌 بملابس وثياب باليه ومظهر رث!
ويذهب للعمل والسوق بكامل أناقته!
#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب
كما قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: "قرار قد يراه البعض قرارا عاديا، لكنه في الحقيقة قرار مهم وأتمنى تطبيقه حتى في الأماكن العامة".
قرار قد يراه البعض قراراً عادياً ، لكنه في الحقيقة قرار مهم و أتمنى تطبيقه حتى في الأماكن العامة— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 11, 2017
#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب
. pic.twitter.com/PW11gE6fnA
وعلى جانب آخر غرد شخص على "تويتر" بـ"قرار سيضر كثيرا بالحضور الجماهيري لنادي الهلال كون أغلب جماهيره تحضر بهذا الزي".
ما قهرني الا الي يقول امنعوه بكل الاماكن— بليّيه 👻 (@nasser_F_03) October 12, 2017
(اين حرية الرجل ☹️😂💔) #منع_ملابس_النوم_في_الملاعب
وقال أحد المستخدمين "قرار سليم لكن من المفترض بيوت الله أولاً، فالتوجيه والحرص على المواظبة على الملبس الحسن قبل الخروج إلى بيوت الله".
قرار سيضر كثيراً بالحضور الجماهيري لنادي #الهلال كون اغلب جماهيره تحضر بهذا الزي!!— #احمد_الشمراني (@Ahsh_220) October 11, 2017
#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب pic.twitter.com/h7vEHl3Wnx
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد وجه بمنع مَن لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية السعودية.
#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب قرار سليم لكن من المفترض بيوت الله اولاً، فالتوجيه و الحرص عالمواظبه على الملبس الحسن قبل الخروج الى بيوت الله✋🏻 pic.twitter.com/ho4CdcEDPr— سلطان الوعيلي (@alw3ili_king) October 11, 2017
وذكر البيان الذي نشرته "الهيئة": "وجَّه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم، والألعاب الأخرى في مختلف المسابقات، بمنع الدخول إلى المنشآت الرياضية، أو المباريات، كل مَن لا يلتزم بالزي المناسب، واللائق، في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية من نقلٍ مباشر، ومتابعةٍ من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بزي متوافق مع طبيعة المجتمع السعودي، ومتناسب مع الذوق العام، والابتعاد عن كل ما يخل بذلك بارتداء ملابس لا تليق بالظهور في الأماكن العامة".
المفروض يمنعون العباية الملونه بالاسواق ، لان منظرها مثل منظر ثوب النوم ،☹️#منع_ملابس_النوم_في_الملاعب— عبدالله (@aboooo404) October 11, 2017
وبحسب البيان الذي أصدرته "الهيئة" مساء أمس الأول الثلاثاء، فقد تم التعميم على كافة الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ التوجيه بصورة فورية، على أن يتم إدراج ذلك في البند الخاص بالجماهير في لائحة التشغيل التي سيتم اعتمادها خلال الشهر المقبل.
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