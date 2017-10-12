تسجيل
02:12 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    موقع أثري

    اكتشاف زي إسلامي يحمل اسم "الله" في مقبرة حضارة الفايكنغ (فيديو وصور)

    © Sputnik. Ekaterina Tshesnokova
    منوعات
    انسخ الرابط
    1132411

    عثر علماء الآثار على ثياب من الطراز الإسلامي في مقبرة حضارة الفايكنغ في آسيا الوسطى، التي وصفها باحثون في السويد بأنها "مذهلة".

    مدينة بيت إيل في إسرائيل
    © AP Photo/ Sebastian Scheiner
    اكتشاف مدينة توراتية مفقودة تحت قاعدة عسكرية إسرائيلية
    وبحسب العلماء فإن الزي الإسلامي الذي عثر عليه أثبت الاتصال بين قبائل الشمال والحضارة الإسلامية آنذاك، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

    وبعد فحص الثياب التي عثر عليها في قبور الفايكنغ، فإن الدراسات كشفت أنها ترجع إلى القرن التاسع والعاشر، وتبين وجود نص عربي يناشد الله.

    وكان يعتقد أن الأطرزة الحريرية كانت من الزينة التي انتشرت في عصر الفايكنغ، ولكن بإعادة فحص الخيوط المكتشفة من قبل عالمة الآثار أنيكا لارسون من جامعة أوبسالا، اكتشفت أنها كانت بالكتابة الكوفية.

    ​وعثر العلماء على منسوجات بالإضافة إلى بعض الملابس في موقعين منفصلين، مما يوحي بأن جماعات الفايكنغ قد تأثرت بالإسلام، بحسب "الإندبندنت".

    احتوت الثياب المنسوجة على نص عربي قديم، بالأحرف الكوفية، وطرزت بكلمة "الله"، وتم العثور على الحروف الكوفية في عصر الفايكنغ في الفسيفساء على آثار الدفن والأضرحة.

    ​تقول لارسون: "أحد التفاصيل المثيرة هو أن كلمة الله تظهر واضحة من خلال عكس صورة الزي في المرآة. ربما كانت هذه محاولة لكتابة الصلوات حتى يمكن قراءتها من اليسار إلى اليمين".

    ​وتعتبر القطع الأثرية الإسلامية المكتشفة في مواقع فايكنغ دليل على التبادل التجاري بين الحاضرتين، لكن الاكتشافات الجديدة لا تزال تكشف عن روابط أوثق بين الثقافات، حيث يعتقد الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أوجه الشبه بين الفايكنغ والمسلمين من جهة النظر للآخرة.

    انظر أيضا:

    اكتشاف مدينة توراتية مفقودة تحت قاعدة عسكرية إسرائيلية
    السليمان: المجتمع السعودي برع في "ريادة الأعمال" قبل اكتشاف البترول
    اكتشاف فيروس يسرق بيانات البطاقات البنكية لمستخدمي " أندرويد"
    اكتشاف مقبرة "صانع ذهب" الإله في مصر (فيديو)
    شاهد اكتشاف سفينة حملت قنبلة ذرية إلى إحدى قواعد الطيران الأمريكي
    الكلمات الدلالية:
    آسيا الوسطى, آثاؤ, اسم الله, الفايكنغ, حضارة الفايكنج, الفايكنج, الحضارة الإسلامية, الحضارة, المسلمين, ثياب, ملابس, أخبار, آسيا, أخبار العالم, اكتشاف, علماء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المصممة السورية منال عجاج تقف وسط عارضي أزياء يرتدون زي الجيش السوري، في نهاية عرض للأزياء إلهة الياسمين في بيروت، لبنان 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    "إلهة الياسمين" السورية... عرض أزياء أسطوري في بيروت
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك