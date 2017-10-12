اكتشاف زي إسلامي يحمل اسم "الله" في مقبرة حضارة الفايكنغ (فيديو وصور)

عثر علماء الآثار على ثياب من الطراز الإسلامي في مقبرة حضارة الفايكنغ في آسيا الوسطى، التي وصفها باحثون في السويد بأنها "مذهلة".

© AP Photo/ Sebastian Scheiner اكتشاف مدينة توراتية مفقودة تحت قاعدة عسكرية إسرائيلية

وبحسب العلماء فإن الزي الإسلامي الذي عثر عليه أثبت الاتصال بين قبائل الشمال والحضارة الإسلامية آنذاك، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وبعد فحص الثياب التي عثر عليها في قبور الفايكنغ، فإن الدراسات كشفت أنها ترجع إلى القرن التاسع والعاشر، وتبين وجود نص عربي يناشد الله.

وكان يعتقد أن الأطرزة الحريرية كانت من الزينة التي انتشرت في عصر الفايكنغ، ولكن بإعادة فحص الخيوط المكتشفة من قبل عالمة الآثار أنيكا لارسون من جامعة أوبسالا، اكتشفت أنها كانت بالكتابة الكوفية.

​وعثر العلماء على منسوجات بالإضافة إلى بعض الملابس في موقعين منفصلين، مما يوحي بأن جماعات الفايكنغ قد تأثرت بالإسلام، بحسب "الإندبندنت".

احتوت الثياب المنسوجة على نص عربي قديم، بالأحرف الكوفية، وطرزت بكلمة "الله"، وتم العثور على الحروف الكوفية في عصر الفايكنغ في الفسيفساء على آثار الدفن والأضرحة.

‘Allah’ Embroidery Found In Viking Graves, Were The Norsemen Muslims? https://t.co/bNMw6FxXeM pic.twitter.com/qqPbk0OlhN — Malaysian Digest (@malaysiandigest) October 12, 2017

​تقول لارسون: "أحد التفاصيل المثيرة هو أن كلمة الله تظهر واضحة من خلال عكس صورة الزي في المرآة. ربما كانت هذه محاولة لكتابة الصلوات حتى يمكن قراءتها من اليسار إلى اليمين".

​وتعتبر القطع الأثرية الإسلامية المكتشفة في مواقع فايكنغ دليل على التبادل التجاري بين الحاضرتين، لكن الاكتشافات الجديدة لا تزال تكشف عن روابط أوثق بين الثقافات، حيث يعتقد الباحثون أن الاكتشاف الأخير يشير إلى أوجه الشبه بين الفايكنغ والمسلمين من جهة النظر للآخرة.