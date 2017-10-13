مشروع قانون في بريطانيا يقيد حرية السجناء بعد إطلاق سراحهم

تناولت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مشروع قرار تقوم الحكومة البريطانية بدراسته، ويقضي المشروع بمنع السجناء السابقين من تناول الكحول واستخدام الإنترنت والقمار.

© East News/ سجناء أمريكيون يجمعون كمبيوتر لمشاهدة الأفلام الإباحية الوزير البريطاني سام جيم تقدم بمسودة مشروع تقضي بمنع السجناء السابقين والذين نالوا حريتهم من استخدام الإنترنت والقمار وشرب الكحول،

في محاولة منه لإبعاد السجناء عن أية انتهاكات جديدة قد يقومون بها وتعيدهم إلى السجن، على حد قوله.

وأضاف قائلا: "لقد وضعنا لأنفسنا مهمة لتحسين السيطرة على السجناء السابقين والسجناء الذين يخضعون للمراقبة من أجل عدم عودتهم إلى السجون مرة أخرى".

وتفيد التقارير بأن موظفي مراقبة السلوك هم من سوف يتولون أمر مراقبة وتطبيق هذا القانون على السجناء في حال تم إقراره.