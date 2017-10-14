تعرف على الأسباب التي جعلت فيسبوك يوقف خدمة الكلمات الأكثر تداولا

تراجعت فيسبوك عن تقديم خدمة الأكثر بحثا داخل مصر، بعد يوم واحد من إطلاقها، بعدما أثارت حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين، وقرر وقفها بعد يوم واحد من تفعيلها.

وكان مستخدمي "فيسبوك" على الهواتف المعتمدة على أنظمة أندرويد فوجئوا بظهور نتائج البحث الأكثر تداولًا عبر شريط تطبيق الهاتف.





والمفاجأة الأكبر أن نتائج البحث الأكثر تداولا في مصر وعدد من الدول العربية كانت البحث عن الكلمات ذات مدلولات إباحية أو جنسية، وكذلك كلمات لها علاقة بالبحث عن نجوم الرياضة.

وهو ما شغل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقدين للخدمة التي ستسمح بسهولة الوصول إلى الكلمات الإباحية على "فيسبوك"، خاصة للأطفال، بينما انتقد آخرون الشبكة العالمية التي لم تقم بعمليات تنقيح للبيانات لإزالة الكلمات الإباحية من الأكثر بحثا.

وعليه أوقفت شبكة التواصل الاجتماعي الخدمة بعد يوم واحد من تجربته، ولم تصدر الشركة أي بيانات توضح نتيجة التجربة،ولماذا اوقفتها بشكل مفاجئ.