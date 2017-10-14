هدية ثمينة من أمير الرياض لسعودي قام بموقف بطولي (فيديو)

أصبح المواطن السعودي سلطان الدوسري حديث الإعلام المحلي بعد أن قام، في مشهد بطولي، بالمخاطرة بحياته لإنقاذ محطة تزويد بالوقود في العاصمة الرياض من كارثة محققة.

بدأت الواقعة عندما اشتعلت النيران في إحدى السيارات أثناء تزويدها بالوقود، وفي ظل هلع المتواجدين في المحطة أمام هذا المشهد، دخل الدوسري بين النيران لإبعاد سيارته المشتعلة غير مباليا بتعرض حياته للخطر، حسبما ذكرت صحيفة عاجل السعودية.

وكشف الدوسري عن أن فيصل بن بندر، أمير مدينة الرياض، منحه هدية قيمة وهي سيارة جيب (من نوع لكزس) تقديرًا وتكريمًا له على موقفه البطولي، وتم تكريم الدوسري في قصر أمير الرياض.

وخلال فعاليات التكريم أشاد الأمير بالموقف البطولي للدوسري مؤكدًا أن ما فعله لا يفعله أي إنسان، وأنه يشكره باسم الملك على ذلك لأنه مثال للشباب الصالح.