سعودية تنتقم من زوجها بـ"الزيت المغلي" بعد أن خدعها (فيديو)

انتقمت امرأة سعودية من زوجها بطريقة بشعة بعد أن خدعها زوجها بالزواج من أخرى، فقررت أن تحرق جيده كما أحرق هو قلبها.

وقال مصدر أمني سعودي في شرطة بيشة بمنطقة عسير، إن الأجهزة المختصة ألقت القبض، اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، على سيدة سكبت الزيت المغلي على زوجها بسبب زواجه بأخرى، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

وأصيب الزوج بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن سكبت زوجته الزيت المغلي على جسده أول أمس الخميس، وكان قد ظهر الزوج في مقطع فيديو داخل المستشفى التي يتلقى فيها العلاج، حيث راح يئن من الألم داخل المستشفى بعد احتراق ظهره بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن الزوج الضحية ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى في وحدة متخصصة بعلاج الحروق، وقد استقرت حالته الصحية، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية في محافظة بيشة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل لحظة وصول المريض لقسم الطوارئ بمستشفى تثليث، فيما رفعت إدارة الشؤون الصحية قضية ضد مصوره لانتهاكه خصوصية المواطن.