العلم يحول "حصان عربي" إلى "كائن غريب"

كشفت تقارير صحفية بريطانية عديدة عن أن شركة متخصصة في تربية "الخيول" نجحت في تهجين أحد سلالات "الخيول العربية" لتتحول إلى "كائن غريب".

وقالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن الشركة الأمريكية المتخصصة في تربية الخيول، تمكنت من تهجين حصانا يظهر وكأنه باديا من أحد أفلام الرسوم الكارتونية الشهيرة.

ويظهر الحصان "الغريب" بوجه "مقعر"، وفتحات أنف وعيون كبيرة جدا، وكأنها خرجت للتو من "أفلام الكارتون".

وأطلقت الشركة على "الحصان الغريب" اسم "ري ماغنوم"، وتم تقدير قيمته بملايين الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب البيطري البريطاني، تيم هيرت، قوله: "الخيول العربية معروفة، بوجهها المقعر، لكن ليس بصورة مبالغة فيها إلى هذا الحد".

El Rey Magnum RCF pic.twitter.com/AHXhpzZjfk — Westralian Wagtail (@AngryWagtails) October 13, 2017

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وتابعت قائلة "من المعروف أن الخيول تتنفس فقط عن طريق الأنف، ولكن مع هذا الانحراف الكبير في الأنف، قد يواجه الحصان صعبة كبيرة في التنفس".

كما نقلت "التليغراف" عن، جوناثان بيكوك، رئيس الجمعية البيطرية البريطانية: "هذا أمر لا يصدق، إنه تقريبا مثل أبطال الكارتون، هذا أمر لا يصدقه أي عقل".

وتابع قائلا

"أعتقدت في البداية أنها خدعة، تم تركيبها بالحاسب الآلي، لكن فوجئت أنها حقيقية".

ولكن قالت الشركة المالكة للحصان إنه لا يوجد لديها مشاكل في التنفس، مضيفا "نعتقد أنه سيحصل على لقب ملك جمال الخيول في العالم، قريبا".