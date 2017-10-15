بالفيديو والصور.. أول امرأة عربية تنضم للمصارعة الحرة "WWE"

تعتبر شادية بسيسو أول رياضية عربية تنضم لمؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية "WWE"، اليوم الأحد، 15 أكتوبر تشرين الأول، لتحطم بذلك معتقدات وتقاليد حضارية بينما تبحث هذه الرياضة التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها عن الانتشار في أسواق خارجية.

© REUTERS/ Neil Hall شاهد...عرض المصارعة النسائية 9

وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فإن الأردنية شادية تحولت من رياضة الجوجيتسو إلى المصارعة الحرة، وتحلم بأن تمنح دفعة للمزيد من النساء في العالم العربي لممارسة الرياضة، وربما في يوم ما السير على خطى أحد أشهر عمالقة اللعبة جون سينا.

وقالت شادية لـ"رويترز" في مكتب "WWE" بدبي، إنها حرصت على التركيز على الجوانب الإيجابية في آراء العامة حول الرياضة الاستعراضية.

وأضافت "أعني أنه أينما يكون مكان إقامتك فسوف تكون هناك كل أنواع الآراء حولك لكنني سوف أركز بالقطع على الآراء الإيجابية بهدف.. سواء.. النساء في الشرق الأوسط يردن دخول الرياضة أو فعل ما يرغبن في فعله ووصلت الطموحات الآن حتى السماء. نحن نقوم بالعمل وأي شيء يأتي في مرتبة لاحقة للعمل".

Getting there 👌🏼 four submissions from closed guard with @yvarouqa @teamnogueiradubai thanks to professor @radatarikhaubert #armbargirl #teamnogueiradubai #jiujitsu A post shared by Shadia Bseiso شادية بسيسو (@shadiabseiso) on May 6, 2017 at 2:41am PDT

وأوضحت أنها حرصت على إبلاغ والديها عن اختيارها لهذه اللعبة بنفسها.

30 @ 30 squat snatch session this morning with 🔝🔝🔝👌🏼👌🏼👌🏼 @andrehoudet @innerfight #weightlifting #innerfightdubai A post shared by Shadia Bseiso شادية بسيسو (@shadiabseiso) on Apr 10, 2017 at 1:07am PDT

وقالت شادية إنه بعد الإعلان عن التحاقها باللعبة شعر والداها بالدهشة لبعض الوقت وكذلك بالقلق على سلامتها من المشاركة في العروض العنيفة.

وأشارت شادية إلى أنها حظيت بدعم كامل منهما بينما تستعد للتوجه إلى مقر الشركة في أورلاندو في فلوريدا، بالولايات المتحدة، من أجل دخول مركز التدريب استعدادا للانخراط في النشاط الجديد بصورة كاملة.

Anyone who trains jiujitsu knows exactly how special this is! Today I got 2 stripes on my blue belt!! Thank you professor @radatarikhaubert and thank you to our TND coaches @ramseye4 @max_abrahamyan @rickytandaindianman can't wait to see you on the mat! A post shared by Shadia Bseiso شادية بسيسو (@shadiabseiso) on Sep 9, 2017 at 9:20am PDT

وأكدت أنها تصر على أن المجال مفتوح أمام اللعبة فرصة للتوسع والانتشار، إذا وجد المشجعون فقط بطلا فيها من منطقتهم.

One of my favorite things about training @innerfight is the positive training enviroment that the coaches and members create; the kind of enviroment that encourages me to get out of my comfort zone and learn new things #ropeclimbs #innerfightdxb A post shared by Shadia Bseiso شادية بسيسو (@shadiabseiso) on Aug 7, 2017 at 2:19am PDT

وتابعت "المصارعة الحرة لها شعبية هائلة في الشرق الأوسط لكنني أعتقد أن وجود رياضيين من المنطقة… في الشرق الأوسط فإن هذا سيغير الأمور… أنا من الأردن لكنني أتمنى أن أجد طريقي في يوم من الأيام إلى حلبة مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية… سأشعر أنني أمثل الشرق الأوسط".