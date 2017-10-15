بالفيديو والصور.. أول امرأة عربية تنضم للمصارعة الحرة "WWE"

وقالت شادية لـ"رويترز" في مكتب "WWE" بدبي، إنها حرصت على التركيز على الجوانب الإيجابية في آراء العامة حول الرياضة الاستعراضية.
وأضافت "أعني أنه أينما يكون مكان إقامتك فسوف تكون هناك كل أنواع الآراء حولك لكنني سوف أركز بالقطع على الآراء الإيجابية بهدف.. سواء.. النساء في الشرق الأوسط يردن دخول الرياضة أو فعل ما يرغبن في فعله ووصلت الطموحات الآن حتى السماء. نحن نقوم بالعمل وأي شيء يأتي في مرتبة لاحقة للعمل".
وأوضحت أنها حرصت على إبلاغ والديها عن اختيارها لهذه اللعبة بنفسها.
وقالت شادية إنه بعد الإعلان عن التحاقها باللعبة شعر والداها بالدهشة لبعض الوقت وكذلك بالقلق على سلامتها من المشاركة في العروض العنيفة.
من التمرين عطول لتقديم حفل تسليم جوائز رالي دبي الصحراوي! اليوم كان يوم رائع #مقدمة_فعاليات What a day! From #CrossfitOpen 17.3 @innerfight straight into live presenting for @dubaiinternationalbaja 🏋🏻♀️🎤 I really appreciate being able to do what I love to do, with people I love to be around, in a city I love to live in #shadiaonstage #innerfight #teamnogueiradubai #mydubai
وأشارت شادية إلى أنها حظيت بدعم كامل منهما بينما تستعد للتوجه إلى مقر الشركة في أورلاندو في فلوريدا، بالولايات المتحدة، من أجل دخول مركز التدريب استعدادا للانخراط في النشاط الجديد بصورة كاملة.
وأكدت أنها تصر على أن المجال مفتوح أمام اللعبة فرصة للتوسع والانتشار، إذا وجد المشجعون فقط بطلا فيها من منطقتهم.
وتابعت "المصارعة الحرة لها شعبية هائلة في الشرق الأوسط لكنني أعتقد أن وجود رياضيين من المنطقة… في الشرق الأوسط فإن هذا سيغير الأمور… أنا من الأردن لكنني أتمنى أن أجد طريقي في يوم من الأيام إلى حلبة مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية… سأشعر أنني أمثل الشرق الأوسط".
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