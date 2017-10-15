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20:24 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    المشاركات في عرض المصارعة النسائية في لندن

    بالفيديو والصور.. أول امرأة عربية تنضم للمصارعة الحرة "WWE"

    © REUTERS/ Neil Hall
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    تعتبر شادية بسيسو أول رياضية عربية تنضم لمؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية "WWE"، اليوم الأحد، 15 أكتوبر تشرين الأول، لتحطم بذلك معتقدات وتقاليد حضارية بينما تبحث هذه الرياضة التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها عن الانتشار في أسواق خارجية.

    المشاركة في عرض المصارعة النسائية في لندن
    © REUTERS/ Neil Hall
    شاهد...عرض المصارعة النسائية
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    وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فإن الأردنية شادية تحولت من رياضة الجوجيتسو إلى المصارعة الحرة، وتحلم بأن تمنح دفعة للمزيد من النساء في العالم العربي لممارسة الرياضة، وربما في يوم ما السير على خطى أحد أشهر عمالقة اللعبة جون سينا.

    وقالت شادية لـ"رويترز" في مكتب "WWE" بدبي، إنها حرصت على التركيز على الجوانب الإيجابية في آراء العامة حول الرياضة الاستعراضية.

    وأضافت "أعني أنه أينما يكون مكان إقامتك فسوف تكون هناك كل أنواع الآراء حولك لكنني سوف أركز بالقطع على الآراء الإيجابية بهدف.. سواء.. النساء في الشرق الأوسط يردن دخول الرياضة أو فعل ما يرغبن في فعله ووصلت الطموحات الآن حتى السماء. نحن نقوم بالعمل وأي شيء يأتي في مرتبة لاحقة للعمل".

    وأوضحت أنها حرصت على إبلاغ والديها عن اختيارها لهذه اللعبة بنفسها.

    30 @ 30 squat snatch session this morning with 🔝🔝🔝👌🏼👌🏼👌🏼 @andrehoudet @innerfight #weightlifting #innerfightdubai

    A post shared by Shadia Bseiso شادية بسيسو (@shadiabseiso) on Apr 10, 2017 at 1:07am PDT

    وقالت شادية إنه بعد الإعلان عن التحاقها باللعبة شعر والداها بالدهشة لبعض الوقت وكذلك بالقلق على سلامتها من المشاركة في العروض العنيفة.

    وأشارت شادية إلى أنها حظيت بدعم كامل منهما بينما تستعد للتوجه إلى مقر الشركة في أورلاندو في فلوريدا، بالولايات المتحدة، من أجل دخول مركز التدريب استعدادا للانخراط في النشاط الجديد بصورة كاملة.

    وأكدت أنها تصر على أن المجال مفتوح أمام اللعبة فرصة للتوسع والانتشار، إذا وجد المشجعون فقط بطلا فيها من منطقتهم.

    وتابعت "المصارعة الحرة لها شعبية هائلة في الشرق الأوسط لكنني أعتقد أن وجود رياضيين من المنطقة… في الشرق الأوسط فإن هذا سيغير الأمور… أنا من الأردن لكنني أتمنى أن أجد طريقي في يوم من الأيام إلى حلبة مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية… سأشعر أنني أمثل الشرق الأوسط".

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