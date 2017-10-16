منزل وسط لندن للبيع بثلاثة دولارات فقط

قامت سيدة بريطانية بعرض منزلها الواقع وسط العاصمة البريطانية لندن للبيع، والمنزل المكون من 3 غرف تم عرضه بسعر مغر جدا.

© Sputnik. Alexander Yuriev أغرب إعلان لبيع منزل في مصر يثير الجدل

السيدة البريطانية كانت قد سئمت من محاولة بيع المنزل من خلال مكاتب وشركات العقارات، لعدم حصولها على المبلغ الذي تريده.

قامت بعرض منزلها على الإنترنت للبيع بثلاثة دولارات أمريكية.

المنزل يقع في وسط لندن ويبعد عن نهر التايمز دقيقتين، ويتميز بوجود 3 غرف بالإضافة لمطبخ حديث.

وذكرت السيدة بأنها ستحاول بيع المنزل بنفسها عن طريق الإنترنت، حيث تأمل في حصولها على المبلغ الذي تريده.

السعر المغري سيدفع الكثيرين لبدء مزاد حول شراء المنزل، الأمر الذي سيرفع من سعره، على حد قول صاحبة المنزل.

وتأمل بأن تتكرر قصة بيع أحد المنازل في لندن معها، حيث عرض منزل للبيع العام الماضي بخمسة دولارات، ليتم بيعه في النهاية بنصف مليون دولار.