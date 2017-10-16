"ميتسوبيشي" تطلق سيارتها الذكية "إميراي 4" بمواصفات مستقبلية (صور)

كشفت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية النقاب عن سيارتها الجديدة "إميراي 4"، التي تضم تقنيات مساعدة في القيادة، والتي من المتوقع عرضها في معرض طوكيو للسيارات القادم.

وأهم ثلاث ميزات في السيارة الجديدة هي أنها كهربائية وذاتية القيادة ويمكنها الاتصال بالإنترنت.

ويتميز نظام "إميراي 4" بتقنيات مساعدة للقيادة مثل نظام استشعار السائق ونظام الإضاءة ونظام متطور لتحديد المواقع.

ومن المنتظر أن يتم عرض "إميراي 4" في معرض طوكيو للسيارات خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني.