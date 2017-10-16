"ميتسوبيشي" تطلق سيارتها الذكية "إميراي 4" بمواصفات مستقبلية (صور)

وأهم ثلاث ميزات في السيارة الجديدة هي أنها كهربائية وذاتية القيادة ويمكنها الاتصال بالإنترنت.
ويتميز نظام "إميراي 4" بتقنيات مساعدة للقيادة مثل نظام استشعار السائق ونظام الإضاءة ونظام متطور لتحديد المواقع.
ومن المنتظر أن يتم عرض "إميراي 4" في معرض طوكيو للسيارات خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
- سيارة ميتسوبيشي الذكية© REUTERS/ KIM KYUNG-HOON
- سيارة ميتسوبيشي الذكية© REUTERS/ KIM KYUNG-HOON
- سيارة ميتسوبيشي الذكية© REUTERS/ KIM KYUNG-HOON
- سيارة ميتسوبيشي الذكية© REUTERS/ KIM KYUNG-HOON
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