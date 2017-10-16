"فيسبوك" يدخل المدارس البريطانية بمستشارين صغار السن

قالت شركة "فيسبوك" اليوم الاثنين إنها ستمول "سفراء للأمان الرقمي" من صغار السن في كل مدرسة ثانوية في بريطانيا لمساعدة الطلبة على مواجهة "التنمر الإلكتروني" ومخاطر أخرى على الإنترنت.

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وأضافت "فيسبوك" أنها دخلت في شراكة مع جمعيتي (ديانا أوورد/جائزة ديانا) و(تشايلد نت إنترناشيونال) الخيريتين لتدريب صغار السن على العمل كمستشارين في 4500 مدرسة خلال العامين المقبلين.

وقالت أنتيجوني ديفيس رئيس قسم سياسات الأمان العالمي في "فيسبوك" إن موقع التواصل الاجتماعي طور بالفعل أدوات للأمن على منصته، مثل أدوات للإبلاغ عبر الإنترنت، وبدأ الآن في نقل هذا الالتزام خارج الشبكة العنكبوتية.

وأضافت ديفيس "سمعنا من الأطفال أن ثلاثة من بين كل أربعة منهم في الواقع يفضلون الحديث مع شخص في مثل عمرهم بشأن هذه المشكلات لذا فإن تعليم أشخاص في سن صغيرة المهارات التي يحتاجونها ليصبحوا مستشارين من هذا النوع هو أمر مهم جدا لنا".

وإلى جانب منح الأطفال وسائل للتغلب على التنمر على منصات مثل "فيسبوك" أو "إنستجرام" أو "سناب شات"، سيسهم البرنامج أيضا في التغلب على محاولات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومخاطر أخرى.

وسيحصل البرنامج على مليار جنيه إسترليني (1.33 مليون دولار) كتمويل من "فيسبوك"، حسبما نقلت "رويترز".