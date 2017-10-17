إعصار "أوفيليا" يحول نهار لندن إلى ليلة مظلمة (فيديو)

حول إعصار "أوفيليا" نهار العاصمة البريطانية إلى ليلة مظلمة، ففي الساعة الـ15:00 بالتوقيت المحلي، بدأت سماء العاصمة تتلون بلون أصفر.

اليوم الذي بدأ دافئا ووصلت فيه درجات الحرارة حتى 23 درجة مئوية وهو أمر نادر الحدوث في هذا الوقت من السنة، تلونت فيه السماء بلون أصفر

ما لبث أن تحول إلى لون قاتم في وقت قصير ليخيم ظلام دامس على العاصمة البريطانية وسط ذهول القاطنين في المدينة.

هذا الظلام صاحبه هبوب رياح قوية ومطر خفيف.

The sky in #London has turned into a CRAZY(!) reddish brown colour. It feels incredibly weird…and getting more weird by the minute. So many people are looking at the sky and taking photos. #Ophelia #SaharanDust #FireParticles #RedSun pic.twitter.com/nMQ2e7MdTb — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧

هذه الظاهرة لم تمر مرور الكرام أمام عشاق الصفحات الاجتماعية، فقاموا بالتقاط الصور والفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعية.

يذكر بأن الإعصار ضرب مناطق من إيرلندا وألحق أضرارا بالغة في البنية التحتية، كما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن 360 ألف منزل، بالإضافة لتعطل حركة السكك الحديدية.