آثاريون يكتشفون 400 هيكل حجري غامض في السعودية

عشر علماء آثار على 400 هيكل حجري أثري في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت تقارير اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال موقع livescience، المعني بالأخبار العلمية، إن الهياكل الحجرية المكتشفة في السعودية يرجع تاريخها إلى آلآف السنين، بعضها تشبه الجدران، وأطلق الآثاريون على بعض تلك الهياكل الحجرية اسم بوابات، إذ أنها تشبه بوابات الحقول التي عثر عليها في منطقة غرب وسط المملكة تدعى حارة خيبر.

In Photos: Mysterious Stone Structures in Saudi Arabia https://t.co/9TrZYBICf9 pic.twitter.com/riSHs9QgWJ — Live Science (@LiveScience) October 17, 2017

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ولم يتمكن الآثاريون من التحقق بشكل دقيق من تاريخ بناء تلك الهياكل، ولا تحديد الغرض منها وقت إنشائها، موضحين أن الأقمار الصناعية كان لها الفضل في هذا الاكتشاف الأثري.

وأوضح ديفيد كينيدي، الأستاذ بجامعة غرب أستراليا:

تلك البوابات مصنوعة من الحجر، وفيما يبدو أنها أقدم منشأة من صنع الإنسان في تلك المنطقة، لكن لا يوجد ما يوضح الغرض من استخدامها.

ويبلغ ارتفاع أصغر بوابة منها نحو 13 مترا، فيما تبلغ أطول بوابة 518 متراً، وتم العثور عليها في منطقة حمم بركانية شحيحة النباتات، إلا أن العلماء أشاروا إلى أن المنطقة كانت أكثر صلاحية للحياة منذ آلآف السنين.