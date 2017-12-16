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17:17 16 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مطرب الراب الأمريكي نيللي عند وصوله الرياض الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017

    بعيدا عن النساء والمخدرات... حفل "راب" في السعودية للرجال فقط

    © AP Photo/ Seivan M. Salim
    منوعات
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    اتسم حفل مطرب "الراب" الأمريكي، نيللي، الأول في المملكة العربية السعودية، بالتحفظ، والذي كان أحياه أمس الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول.

    وتم تخصيص الحفل الذي أقيم على مسرح مفتوح، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، للرجال فقط.

    وحضر الحفل، أكثر من 10 آلاف شاب، واستمر لثلاث ساعات ونصف الساعة.

    وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، فإن نيللي كان حريصا في الحفل على عدم تقديم أغاني، عن النساء أو مخدر الماريجوانا، وهما أكثر ما تتميز به أغانيه.

    وقال نيللي، (42 عاما) للصحفيين قبل إحيائه الحفل: "إنه لأمر مدهش أن تكون مقبولة عالميا، وأن تتخطى ليس فقط من حيث أتيت، ولكن أيضا من قبل ناس لم يلتقوا بك أو شاهدوك من قبل".

    وتابع: "هذه التجربة ربما هي الأكبر بالنسبة لي، وتفوق ما تمثل لكم، لذلك فإنه من الرائع أن أكون متواجدا هنا".

    ونيللي حائز على جائزة "الغرامي" الموسيقية ثلاث مرات، ومن أشهر أغانيه "Hot in Herre".

    وكان تم إلقاء القبض على نيللي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلف بقضية اغتصاب، ولكن أسقطت التهم عنه، وتم إطلاق سراحه من دون توجيه تهما له.

    ونظم الحفل الهيئة العامة للثقافة والترفيه السعودية، بالتعاون مع محطة "MBC".

    وتم توزيع تذاكر الحفل على ثلاث فئات، هي العامة بمائة ريال سعودي، والفضية بـ 250 ريال، والذهبية بـ 450 ريال.

    وشارك نيللي في إحياء الحفل، مطرب "الراي" الجزائري، الشاب خالد، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، منها "C'est La Vie".

    وكان خالد أدى مناسك العمرة، قبل إحيائه لحفله في جدة.

    al hamdu lillah

    A post shared by Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial) on Dec 14, 2017 at 4:46am PST

    وقوبل حفل نيللي والشاب خالد في جدة، بردود أفعال متباينة على "تويتر"، ما بين مؤيد ومعارض.

    @CelebsArabic حفلة #نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية ❤️❤️ الشاب خالد ❤️❤️#jeddah 🌊 pic.twitter.com/p9epjZ3ECo

    #ساعه_استجابه

    #نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية

    ​اللحين نيلي يغني ل١٠ آلاف يفهمون إنجليزي أعيدو النظر يا هيئة الترفيه عشان لاتجلبو الزاحف ريك روس ويخربها 😂#نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية

    ​شكرًا لهيئة الترفيه @GEA_SA تنظيم دقيق وانسيابي. حضور راق ومشرف من الجمهور. اعجبني مستوى وعي الحضور.. لا الفاظ خارجة ولا مهملات ملقية في الأرض. الشاب خالد تفاعل بشكل جميل مع الحضور واجتهاده في الغناء باللهجة السعودية كان لفتة جميلة. نيللي ليس ذوقي فلا أستطيع ان اعلق عليه.

    ​بعد قيادة العالم إلى بر الأمان بن سلمان يقود أرض عثمان بن عفان إلى مرافء الشيطان تحية إلى العصر الجاهلي #جده #الشاب_خالد #نيللي #السعوديه

    وبالتزامن مع حضور نيللي، إن الممثل الأمريكي جون ترافولتا، وصل إلى الرياض، فجر الجمعة 15 ديسمبر، من أجل إلقاء محاضرة مركز "أبكس" للمعارض والمؤتمرات.

    انظر أيضا:

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    نيللي والشاب خالد في السعودية, حفل نيللي في السعودية, الشاب خالد, جون ترافولتا, نيللي, المملكة العربية السعودية, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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