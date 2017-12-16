بعيدا عن النساء والمخدرات... حفل "راب" في السعودية للرجال فقط

اتسم حفل مطرب "الراب" الأمريكي، نيللي، الأول في المملكة العربية السعودية، بالتحفظ، والذي كان أحياه أمس الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول.

وتم تخصيص الحفل الذي أقيم على مسرح مفتوح، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، للرجال فقط.

وحضر الحفل، أكثر من 10 آلاف شاب، واستمر لثلاث ساعات ونصف الساعة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، فإن نيللي كان حريصا في الحفل على عدم تقديم أغاني، عن النساء أو مخدر الماريجوانا، وهما أكثر ما تتميز به أغانيه.

وقال نيللي، (42 عاما) للصحفيين قبل إحيائه الحفل: "إنه لأمر مدهش أن تكون مقبولة عالميا، وأن تتخطى ليس فقط من حيث أتيت، ولكن أيضا من قبل ناس لم يلتقوا بك أو شاهدوك من قبل".

وتابع: "هذه التجربة ربما هي الأكبر بالنسبة لي، وتفوق ما تمثل لكم، لذلك فإنه من الرائع أن أكون متواجدا هنا".

ونيللي حائز على جائزة "الغرامي" الموسيقية ثلاث مرات، ومن أشهر أغانيه "Hot in Herre".

وكان تم إلقاء القبض على نيللي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلف بقضية اغتصاب، ولكن أسقطت التهم عنه، وتم إطلاق سراحه من دون توجيه تهما له.

ونظم الحفل الهيئة العامة للثقافة والترفيه السعودية، بالتعاون مع محطة "MBC".

وتم توزيع تذاكر الحفل على ثلاث فئات، هي العامة بمائة ريال سعودي، والفضية بـ 250 ريال، والذهبية بـ 450 ريال.

وشارك نيللي في إحياء الحفل، مطرب "الراي" الجزائري، الشاب خالد، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، منها "C'est La Vie".

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وكان خالد أدى مناسك العمرة، قبل إحيائه لحفله في جدة.

al hamdu lillah A post shared by Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial) on Dec 14, 2017 at 4:46am PST

وقوبل حفل نيللي والشاب خالد في جدة، بردود أفعال متباينة على "تويتر"، ما بين مؤيد ومعارض.

من حفـلة #نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية تحديداً في جدة امس الخميس 14 Dec فعلاً المجتمع جاااااااااااهز والي قاعد يلطم في تويتر ، كثر لطم لين تموت حبيبي ، و شكراً @GEA_SA 😍❤️ pic.twitter.com/DsnqtTLHx9 — L O R D 👑 L E E N A (@LeenaSM_77) December 15, 2017

​@CelebsArabic حفلة #نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية ❤️❤️ الشاب خالد ❤️❤️#jeddah 🌊 pic.twitter.com/p9epjZ3ECo

— Yaseen Al Jabarti 🏅 (@Yaseen_Jabarti) December 15, 2017

​#ساعه_استجابه

في أوّل حفل #السعودية غنى الشاب خالد، مجموعة من أغانيه المعروفة، كما أدى مقطعاً يغني فيه للملك #سلمان بعنوان "عاش سلمان" ليلة أمس الخميس 14 ديسمبر 2017 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة برفقة المغني الأمريكي نيللي. استمرت السهرة ثلاثة ساعات ونصف#القدس — نجران بلادي (@yemenusa974) December 15, 2017

​#نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية



تنظيم رائع واداء مميز من المطربين



شكرا #شتانا_ترفيه — Marwanco (@Marwanco555) December 15, 2017

​اللحين نيلي يغني ل١٠ آلاف يفهمون إنجليزي أعيدو النظر يا هيئة الترفيه عشان لاتجلبو الزاحف ريك روس ويخربها 😂#نيللي_والشاب_خالد_في_السعودية

​شكرًا لهيئة الترفيه @GEA_SA تنظيم دقيق وانسيابي. حضور راق ومشرف من الجمهور. اعجبني مستوى وعي الحضور.. لا الفاظ خارجة ولا مهملات ملقية في الأرض. الشاب خالد تفاعل بشكل جميل مع الحضور واجتهاده في الغناء باللهجة السعودية كان لفتة جميلة. نيللي ليس ذوقي فلا أستطيع ان اعلق عليه.

— Ibrahim Al Bloushy (@IbrahimBloushy) December 14, 2017

​بعد قيادة العالم إلى بر الأمان بن سلمان يقود أرض عثمان بن عفان إلى مرافء الشيطان تحية إلى العصر الجاهلي #جده #الشاب_خالد #نيللي #السعوديه

— ahmed elarabi (@AhmedDj03) December 14, 2017

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وبالتزامن مع حضور نيللي، إن الممثل الأمريكي جون ترافولتا، وصل إلى الرياض، فجر الجمعة 15 ديسمبر، من أجل إلقاء محاضرة مركز "أبكس" للمعارض والمؤتمرات.