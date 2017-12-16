40% من وفيات السرطان يمكن إنقاذها بهذه العادات البسيطة

أجرى العلماء بحثا جديدا أكدوا من خلاله أنه يمكن للبشر تجنب ما يقرب من 40% من حالات الوفاة التي يتسبب بها مرض السرطان باتباع سلوكيات يومية بسيطة وتعديل في بعض العادات.

© Sputnik. Sergei Veniavskiy الجامعات الروسية تتسلح ضد السرطان

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن إنقاذ تلك النسبة الكبيرة من وفيات السرطان يتوقف على الإقلاع عن التدخين وتناول الطعام الصحي، والتقليل من تناول المشروبات الكحولية، إذ أن إهمال هذه العادات الثلاث فقط مسؤول عن 30.4% من حالات الوفيات بسبب السرطان، أي نحو 2.5 مليون حالة سنويا.

وتابعت الصحيفة، أما عن العادات الأخرى التي يجب اتباعها لتجنب السرطان بقدر المستطاع، فهي تجنب التعرض الزائد لأشعة فوق البنفسجية، وتجنب السمنة المفرطة، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، وينتج عن إهمال هذه العادات الثلاث 14.4% من حالات الوفاة بين مصابي السرطان، أي نحو 1.2 مليون سنويا.

وأكد دكتور ديفيد وايتمان، من المعهد الأسترالي للأبحاث QIMR، إن إهمال النصائح السابقة واتباع العادات السيئة يسفر عن 41% من وفيات السرطان من الرجال و34% من النساء.