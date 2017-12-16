فيسبوك يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية

وأوضح الموقع أنه عند اختيار خاصية Snooze من الصفحة الشخصية لأحد الأصدقاء، فلن تظهر للمستخدم منشورات أو أي تحديثات خاصة بهذا الصديق طوال 30 يومًا، ويعمل الموقع منذ عدة أشهر على اختبار الخاصية الجديدة، وبدأت مؤخرًا في الظهور للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح متحدث باسم فيسبوك أن الخاصية الجديدة يمكنها تجنيب المستخدمين الإزعاج الذي تسببه صفحات بعينها مثل الصفحات الخاصة بالرحلات والعطلات خاصة في أوقات الامتحانات لدى الطلاب، وصفحات العلامات التجارية في مواسم التخفيضات إن لم يكن المستخدم مهتمًا بمتابعتها.
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