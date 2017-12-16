فيسبوك يحمي مستخدميه من الإزعاج بهذه الخاصية

يعاني معظم مستخدمي فيسبوك من واحد أو أكثر من الأصدقاء الذين يسرفون في وضع المنشورات التي قد يراها صاحب الحساب غير جديرة بالمطالعة، بل أنها غير جديرة بالظهور على صفحته الرئيسية من الأساس.

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters ميزة جديدة من "فيسبوك" ينتظرها الملايين

ولإيجاد حل لتلك المشكلة، فقد ابتكر مطورو فيسبوك خاصية تجنب المستخدم إزعاج بعض الأصدقاء، لكن دون إلغاء صداقتهم أو حتى إلغاء متباعتهم، حيث قدم الموقع خاصية أطلق عليها Snooze أو غفوة، حسبما ذكر موقع TNW.

وأوضح الموقع أنه عند اختيار خاصية Snooze من الصفحة الشخصية لأحد الأصدقاء، فلن تظهر للمستخدم منشورات أو أي تحديثات خاصة بهذا الصديق طوال 30 يومًا، ويعمل الموقع منذ عدة أشهر على اختبار الخاصية الجديدة، وبدأت مؤخرًا في الظهور للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح متحدث باسم فيسبوك أن الخاصية الجديدة يمكنها تجنيب المستخدمين الإزعاج الذي تسببه صفحات بعينها مثل الصفحات الخاصة بالرحلات والعطلات خاصة في أوقات الامتحانات لدى الطلاب، وصفحات العلامات التجارية في مواسم التخفيضات إن لم يكن المستخدم مهتمًا بمتابعتها.