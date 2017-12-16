راعي تركي يجمع حجارة تشبه الإنسان والحيوان وإحداها تشبه رأس ترامب

بدأ أحمد البالغ من العمر اليوم 48 عاما، بجمع الحجارة التي تشبه الكائنات الحية منذ ثماني سنوات. وفي تلك المدة استطاع جمع أكثر من 150 قطعة حجرية بينما كان يعمل راعيا في جميع أنحاء تركيا.
وقد أقام مؤخرا، متحفا في كنيسة مهجورة في ولاية إديرنه شمال غربي تركيا.
واحدة من أكثر القطع قيمة، حجر يحمل وجها يشبه وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب! قال أحمد إنه سعيد جدا بإيجاده وحمله خلال 16 كيلومترا من أجل ضمه لمجموعته.
يقول أحمد: "سنطور هذا المتحف أكثر، الحجارة ستكون وظيفتي".
وبحلول عام 2023، وهو الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، يأمل أحمد أن يفتتح أكبر معرض للحجارة البشرية في العالم.
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