راعي تركي يجمع حجارة تشبه الإنسان والحيوان وإحداها تشبه رأس ترامب

اعتاد الراعي التركي أحمد أصلان على جمع أشياء غريبة خلال عمله في حياته، مثله مثل الآخرين من هواة جمع الطوابع البريدية، القطع النقدية، وبطاقات كرة القدم وغيرها من التذكارات.

لكن الراعي التركي أصلان اكتشف هوايته وحلمه من خلال جمع الحجارة التي تشبه الحيوانات أو البشر، وقد حازت مجموعته على الكثير من الاهتمام وسيتم عرضها في المتاحف التركية. بحسب ما نقله " ترك برس ".

بدأ أحمد البالغ من العمر اليوم 48 عاما، بجمع الحجارة التي تشبه الكائنات الحية منذ ثماني سنوات. وفي تلك المدة استطاع جمع أكثر من 150 قطعة حجرية بينما كان يعمل راعيا في جميع أنحاء تركيا.

وقد أقام مؤخرا، متحفا في كنيسة مهجورة في ولاية إديرنه شمال غربي تركيا.

واحدة من أكثر القطع قيمة، حجر يحمل وجها يشبه وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب! قال أحمد إنه سعيد جدا بإيجاده وحمله خلال 16 كيلومترا من أجل ضمه لمجموعته.

يقول أحمد: "سنطور هذا المتحف أكثر، الحجارة ستكون وظيفتي".

وبحلول عام 2023، وهو الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، يأمل أحمد أن يفتتح أكبر معرض للحجارة البشرية في العالم.