الحيوانات الأليفة في اليابان تحصل على المباركة في المعابد

توجهت مصممة الأزياء اليابانية ميكي تاكيبي لمزار ايتشيجايا كاميجاوكا هاتشيمانجو مع كلبها البالغ من العمر ثلاثة أعوام للحصول على بركات الكاهن.

ويعتبر الحصول على البركات من التقاليد اليابانية العريقة، إذ اعتاد الآباء والأمهات اصطحاب الأطفال عند بلوغ سن ثلاث وخمس وسبع سنوات للمعابد لشكر الآلهة على ما يتمتع به الطفل من صحة جيدة وليتمنوا لهم العمر المديد والرخاء. بحسب ما ذكرته "رويترز".

ولم يكن للحيوانات الأليفة أو الكلاب مكان ضمن هذا التقليد.

ولكن الزمن تغير إذ فاق عدد الحيوانات الأليفة التي تربيها الأسر عدد الأطفال.

وتقول جمعية "غذاء الحيوانات الأليفة" في اليابان إن عدد الحيوانات الأليفة في البلاد بلغ 20 مليونا في 2016 مقابل 15 مليون طفل دون الخامسة عشر حسب أحدث الإحصاءات الحكومية.

وبدأت المعابد في تقديم هذه الخدمة للحيوانات الأليفة وأصحابها قبل ثمانية أعوام ولكنها لم تعد قادرة الآن علي تلبية الطلب المتزايد على الخدمة مع استعداد أصحاب الحيوانات دفع خمسة آلاف ين من أجل مباركة كاهن لها.

وقال الكاهن في معبد ايتشيجايا كاميجاوكا هاتشيمانجو ماساكي كاجي "إن عدد الطلبات كان قليلا في البداية قبل ثمانية أعوام لكنه بلغ أكثر من 400 العام الجاري."