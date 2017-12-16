هكذا تفاعل السعوديون مع أغنية الملك سلمان (فيديو)

أحيا المطرب الجزائري الشاب خالد، مساء الخميس الماضي، حفلًا بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

© AP Photo/ Seivan M. Salim بعيدا عن النساء والمخدرات... حفل "راب" في السعودية للرجال فقط

وقدم الشاب خالد، باقة متنوعة من أشهر أغانيه، وتفاعل معه الجمهور، خاصة مع أغنية "عاش سلمان"، التي أهداها للشعب السعودي، خلال الحفل الأول له في المملكة، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، بالمشاركة مع مغني الراب الأمريكي نيللي، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وأعرب عن سعادته بالوقوف أمام جمهوره في السعودية، متمنياً أن يلتقيهم مرة أخرى قريباً، ووجه الشكر لهيئة الترفيه بالسعودية علي تنظيم الحفل.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبير تعدى 7 آلاف شخص، فيما تراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 100 ريال إلى 450 ريالاً، واقتصر الحضور على الرجال، دون النساء والأطفال.

يُـذكر أن، الشاب خالد حرص على أداء مناسك العمرة، قبيل الحفل بصحبة صديقه المخرج الكويتي يعقوب المهنا، الذي أخرج له كليب أغنيته الأخيرة "واحدة بواحدة".

الشاب خالد أدى أمس مناسك العمرة استعداداً للحفل الغنائي الراقص الذي سيقيمه اليوم في جدة.

ومن الله التوفيق pic.twitter.com/a5ViTawqdF — منصور بن محمد (@Zef6ltAwdZV3MV5) December 14, 2017

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