هكذا تفاعل السعوديون مع أغنية الملك سلمان (فيديو)

وأعرب عن سعادته بالوقوف أمام جمهوره في السعودية، متمنياً أن يلتقيهم مرة أخرى قريباً، ووجه الشكر لهيئة الترفيه بالسعودية علي تنظيم الحفل.
وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبير تعدى 7 آلاف شخص، فيما تراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 100 ريال إلى 450 ريالاً، واقتصر الحضور على الرجال، دون النساء والأطفال.
يُـذكر أن، الشاب خالد حرص على أداء مناسك العمرة، قبيل الحفل بصحبة صديقه المخرج الكويتي يعقوب المهنا، الذي أخرج له كليب أغنيته الأخيرة "واحدة بواحدة".
الشاب خالد أدى أمس مناسك العمرة استعداداً للحفل الغنائي الراقص الذي سيقيمه اليوم في جدة.— منصور بن محمد (@Zef6ltAwdZV3MV5) December 14, 2017
ومن الله التوفيق pic.twitter.com/a5ViTawqdF
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