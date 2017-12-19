أدرعي يدرس اللغة العربية بمناسبة يومها العالمي (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فيديو تحدث فيه عن جمالية اللغة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

حيث قام أدرعي بتوجيه التحية ليتابع قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تعلّموا معي قواعد كتابة التّاء_المربوطة والهاء، والتمييز بينهما في نهاية الجملة".

وقال أدرعي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الاثنين، إن "إسرائيل هي منارة المنطقة التي تقف في وجه الإرهاب"،

وأثارت الجملة التي استخدمها مشاعر الكثير من السكان العرب كونها استفزازية.

واختار أدرعي أن يلقي دروسا في التاء المربوطة والهاء، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، لكنه نطق خطأ وكتب خطأ.