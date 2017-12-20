امرأة بريطانية تنوي تناول رفات والدتها احتفالا بأعياد الميلاد

أعلنت سيدة بريطانية نيتها تناول رماد والدتها على عشاء عيد الميلاد هذه السنة، بنثره على الطعام الذي ستتناوله يومها.

© REUTERS/ Nacho Doce صدق أو لا تصدق... عائلة لا تشعر بالألم

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستقوم ديبرا بارسون بنثر رماد والدتها على الديك الرومي وحلوى الميلاد، قبل تناولها.

وكشفت بارسون عن تناولها رماد والدتها التي توفيت في أيار/مايو هذا العام، بواقع ملعقة صغيرة يوميا لتتأقلم على حزنها.

وأوضحت بارسون أنها كلما اقترب موسم عيد الميلاد، يزيد لديها الدافع لالتهام رماد والدتها.

وقالت ديبرا بارسون: "ما أفعله يسمح لها بأن تكون قريبة مني. أشعر وكأنها لا تزال على قيد الحياة بوجودها داخلي، حيث أصبحت أصبحت جزء مني وتتنفس من خلالي وأنفاسي هي أنفاسها".

وأضافت بارسون "أريد أن تكون والدتي جزء من احتفلاتنا هذا العام. سنخصص مكانا لها على طاولة العشاء كما سنضع صورتها على الطاولة".

يذكر أن دورين والدة ديبرا توفيت إثر انسداد في مجرى التنفس بعد معاناتها من التهاب رئوي حاد.